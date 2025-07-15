ضبط شاب هدد أسرة بسلاح أبيض في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط عاطل بحوزته سلاح أبيض، بعد انتشار مقطع فيديو علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهدد مواطنا وأسرته بدائرة مركز شرطة طامية، وبعد أن رصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو وتحققت من صحته.

تم تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو الذي يقيم بدائرة المركز، وهو يلوح بسلاح أبيض، مهددًا أفراد أسرة في مشهد أثار حالة من الذعر بين المواطنين.

ضبط المتهم بتهديد أسرة بسلاح أبيض

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، بسرعة ضبط وإحضار الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وشكل فريق بحث بإشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث الفيوم، ويقوده العميد هاني تعيلب، رئيس فرع شرق، والمقدم محمد ثروت، مفتش المباحث، والرائد محمد عشري، رئيس مباحث مركز طامية، والنقيب محمد البوشي، معاون المباحث، بمشاركة قوة من وحدة مباحث المركز، وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه، وتمت مداهمة الموقع وضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وتم اقتياده إلى ديوان المركز للتحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة كانية، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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