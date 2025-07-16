وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد المدارس المخصصة للجان انتخابات الشيوخ (صور)

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عدد من المدارس التي وقع عليها الاختيار كلجان انتخابية لمجلس الشيوخ.

أبرز المرافقين خلال الجولة

ورافق وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، خلال الجولة المهندس مصطفى محمد رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية وفتحي عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة.

جانب من الجولة، فيتو

الاطمئنان على جاهزية المدارس

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، مدرسة الجزيرية الابتدائية بقرية الرياح حيث اطمأن على جاهزية المدرسة من حيث النظافة العامة والتجهيزات اللازمة لسير العملية الانتخابية بسلاسة.



جانب من الجولة، فيتو

يأتي ذلك في إطار الاستعداد والجاهزية لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها شهر أغسطس القادم.

جانب من الجولة، فيتو

وعلى صعيد متصل كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قائمة المرشحين المبدئية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، "النظام الفردي" في محافظة الإسماعيلية.

أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية



وشملت القائمة 12 مرشحا وهم كل من: مجدي سعد على زايد الشهير بمجدي زايد، حزب حماة الوطن رمز الماسة، وعلى سعيد شعيب عبد الله حزب المؤتمر رمز السيف، مجدي عاشور أمير محمد الشهير بالشيخ مجدي، مستقل رمز الكف، سهير حازم مأمون فودة الشهيرة بسهير فودة، حزب الشعب الديمقراطي رمز المدفع، أحمد حسن شحاته محمد سعد الدين الشهير بأحمد حسن حزب نصر بلدي، رمز الجبل، أحمد صالح إبراهيم العايدى الشهير بأحمد العايدي حزب الوعي، رمز ساعة الحائط.

باقى أسماء المرشحين

كما ضمت القائمة كل من محمد غنام أحمد عمر الشهير بمحمد غنام، مستقل رمز الشمعة، منار خالد محمود أحمد، الشهيرة بمنار الجندي، حزب صوت الشعب رمز السهم، إلهام السيد منصور نافع الشهيرة بالهام نافع، حزب حقوق الإنسان والمواطنة رمز الشجرة، نصار حسن إبراهيم محمد، الشهير بالعمدة نصار أبو حسن، حزب أبناء مصر رمز غصن الزيتون، رمضان إمام على غنيم الشهير برمضان إمام، مستقل رمز قلم حبر، طاهر سليم محمد سالم الشهير بطاهر سليم، مستقل رمز بندقية صيد.

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