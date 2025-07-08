تعليم الإسماعيلية تؤهل طلاب الثانوية لاختبارات قدرات التربية الموسيقية

تُنظم مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، في إطار دعم ورعاية الطلاب الموهوبين، ورش عمل مجانية لتأهيل طلاب الثانوية العامة لاجتياز اختبارات قدرات كليات التربية الموسيقية.

يأتي ذلك بالتعاون مع نخبة من أساتذة جامعة قناة السويس، وبمشاركة إدارة تدريب أفراد خدمة المجتمع بالجامعة؛ بهدف صقل المهارات الفنية للطلاب وتأهيلهم للالتحاق بالكليات الفنية المتخصصة.

موعد بدء ورش العمل

تنطلق فعاليات الورش يوم السبت الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٥، وتستهدف طلاب الصف الثالث الثانوي الراغبين في الالتحاق بكليات التربية الموسيقية، بالإضافة إلى طلاب الصف الثاني الثانوي ممن لديهم ميول فنية وموسيقية.

تُقام الورش تحت رعاية أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، والدكتور أشرف العربي، وكيل المديرية، وحنان إسماعيل، مدير إدارة الموهوبين.

تأهيل الطلاب المستمر

ويأتي هذا النشاط استمرارًا لجهود المديرية في تأهيل الطلاب لاختبارات قدرات كليات الفنون والعمارة، مما شجع المديرية على التوسع في تقديم.

ويُعد هذا النشاط امتدادًا لجهود المديرية خلال العام الماضي في تأهيل الطلاب لاجتياز اختبارات القبول بكليات الفنون والعمارة، مما شجع على التوسع في تقديم برامج متخصصة تدعم مواهب الطلاب وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.