مصرع راكب وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي، وتم نقل الجثة إلى مستشفي الفيوم العام، كما تم نقل المصابين الي الي ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الاقليمي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الإقليمي، ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث.

وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، فإنقلبت في نهر الطريق، ولقي أحد الركاب مصرعه وأصيب 12 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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