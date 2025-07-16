وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

وفاة تيك توكر ومؤثرة مغربية تدعى سلمى تيبو تسبب في صدمة كبيرة هزت المغرب والعالم العربي، فصانعة المحتوى والمؤثرة المغربية الشابة سلمى تيبو، البالغة من العمر 27 عامًا، توفيت بشكل مفاجئ بسبب مضاعفات خطيرة، عقب إجرائها لعملية تكميم بالمعدة، لإنقاص وزنها.

الحزن يخيم على العالم لوفاة مؤثرة مغربية

وخيمت حالة من الحزن على العالم العربي والمغرب بعد وفاة المؤثرة المغربية الشهيرة سلمى المعروفة بـ "زوجة تيبو" بعد عملية جراحية تكميم للمعدة فاشلة في تركيا.

التيك توكر سلمى وزوجها تيبو، فيتو

وتصدرت حكاية المؤثرة والتيك توكر المغربية سلمى التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل، حيث بدأ النشطاء في سرد السر الحقيقي الذي أدى لوفاة سلمي، الشابة الصغيرة والمؤثرة المغربية، مؤكدين أن سلمى أم لطفل صغير، ولديها 1.5 مليون متابع عبر موقع تطبيق "تيك توك Tiktok" وانستجرام.

وكانت سلمى تيبو تقدم محتوى خفيف، حسبما أكد متابعيها، وهو عبارة عن يومياتها العائلية ودروس في "المكياج"، لكنها كانت تعاني من تنمر المتابعين، بسبب زيادة وزنها، الأمر الذي دفعها للتفكير في التخسيس وإنقاص وزنها عن طريق إجراء عملية تكميم للمعدة.

عملية تكميم في إسطنبول تودي بحياة سلمى

قدمت التيك توكر الراحلة سلمى أوراقها، طالبة القيام بعملية تحويل مسار معدة بأحد المستشفيات في تركيا، وبالفعل سافرت إلى تركيا، واتجهت مباشرة إلى مدينة إسطنبول، لإجراء الجراحة في عيادة خاصة، وأجرت العملية التي تُعتبر من الإجراءات الطبية الشائعة والروتينية.

حزن في العالم العربي والمغرب خصوصًا بعد وفاة المؤثرة المغربية الشهيرة سلمى المعروفة بـ "زوجة تيبو" بعد عملية جراحية فاشلة في تركيا.



سلمى (وهي أم لطفل) لديها 1.5 مليون متابع في Tiktok وانستقرام كانت تقدم محتوى خفيف عبارة عن يومياتها العائلية ودروس في المكياج وكانت تعاني من تنمر… pic.twitter.com/ohsH2x9K1P — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 15, 2025



وأجرت سلمى تيبو العملية في إحدى العيادات الخاصة، لكنها عانت من مضاعفات وتوفيت بعد أيام قليلة من خروجها من غرفة العمليات، بسبب حدوث نزيف أودى بحياتها.

وفور وفاتها بث زوجها مقطع فيديو مؤثر، حيث ظهر وهو في حالة انهيار تام، وأخذ يبكي على زوجته قائلًا: "لا تتركيني يا سلمى.."، ما أثار صدمة لدى متابعيها، وخيم الحزن عليهم، ودشن النشطاء هاشتاج بعنوان "وداعًا سلمي"

ودخلت سلمى تيبو المستشفى مع بداية الأسبوع الحالي، وكانت تطمئن متابعيها على حالتها، وبثت مقطع فيديو قصير، تحدثت فيه عن رغبتها في العودة إلى بيتها والاستقرار بعد إجراء العملية، لكن حالتها تدهورت سريعًا بعد العملية، وأصيبت بنزيف داخلي حاد، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها، وتم إعلان خبر رحيلها، الذي أصاب متابعيها في المغرب والعالم العربي بصدمة قوية.

التيك توكر المغربية سلمى تيبو، فيتو

خطورة تكميم المعدة ووفاة المشاهير

وأثار وفاة التيك توكر المغربية سلمى تيبو الجدل حول خطورة عملية "تكميم المعدة"، والتي راح ضحيتها قبل ذلك بعض المشاهير ومنهم جورج نجل المطرب اللبناني جورج وسوف والفنانة سعاد نصر وآخرون.

وعلقت البلوجر أزهار الواصلى على وفاة التيك توكر المغربية سلمى تيبو قائلًا: "كانت التيك توكر سلمى تُعرف بروحها المرحة وشخصيتها المحبوبة، وبرغم من ذلك فقد عانت من تنمر بعض المتابعين عليها، والذين كانوا يطالبونها بإجراء عملية تخسيس لإنقاص وزنها الزائد، ما دفعها للتفكير في إجراء عملية تكميم للمعدة، أودت بحياتها".



أما البلوجر عصام إغاريب، فقال عن وفاة سلمى تيبو: " توفيت المغربية الشهيرة على تيك توك، سلمى، المعروفة بلقب "زوجة تيبو"، نتيجة مضاعفات عملية جراحية لتغيير مسار المعدة، أجريت لها داخل إحدى العيادات الخاصة بدولة تركيا، للأسف هذه الشهرة وهاد تيك توك خرج على كثير من الناس، الذين يريدون تغيير أقدارهم"

وعلق أحد متابعيها قائلًا: " أختي الغالية، سلمى كانت متسامحة مع نفسها ومع شكلها، لكن أكثر من خمس سنوات تتعرض لتعاليق وسب وشتم... فقط لأنها كانت لديها زيادة في الوزن، إذا قرأت هذه التعليقات تعرف السر والسبب الوحيد الذي جعلها تجرى هذه العملية، والتنمر يدل على أن هؤلاء مرضى نفسيين.."

مش كل جسم يستحمل جراحة معقدة

وقال البلوجر روماني ألبير: "وفاة مؤثرة مغربية بعد جراحة إنقاص الوزن، الأمر يتطلب التفكير الشديد قبل إجراء الجراحة، مش كل باب مفتوح نعدّي منه! وفاة سلمى، المعروفة بـ"زوجة تيبو"، مش بس خبر حزين.. دي صدمة لازم توقفنا شوية ونسأل نفسنا: هل الجراحة دائمًا هي الحل؟ وهل فعلًا مستعدين نغامر بحياتنا بسبب شكل أو رقم على الميزان؟ حذرت كثيرًا وقولت بلاش عمليات وجرحه وكل يوم بتحصل مشاكل ومضاعفات.. سلمى كانت بتحاول تهرب من السمنة، من التنمر، من وجع نفسي استمر سنين.. قررت تعمل عملية تغيير مسار في تركيا، لكن للأسف، المضاعفات كانت أقوى منها، ورحلت بعد معاناة مريرة".

وفاة المؤثرة المغربية سلمى تيبو، فيتو



وتابع البلوجر روماني ألبير "اللي حصل لسلمى مش حالة فردية، ومش أول مرة حد يدفع تمن تقليد "الموضة الطبية" على السوشيال ميديا. مش كل مركز بيتصور حلو يبقى آمن. مش كل جسم يستحمل جراحة معقدة زى دي. ومش كل مؤثر يقولك "أنا عملت وارتحت"، بيقولك إيه حصل بعد الكاميرا! قبل ما تقرر تعمل عملية زي دي، اسأل: هل جرّبت كل الطرق التانية بجدية؟ هل جسمك مؤهل؟ هل الدكتور عنده ضمير؟ وهل مستعد تتحمل التمن لو الأمور ما مشيتش زي ما كنت متخيل؟ بلاش استسهال ونجرى ورا اى ترند وعملية علشان نريح نفسنا بلاش... الله يرحم سلمى ويصبر قلب ابنها وكل اللي بيحبوها. قصتها لازم تكون تحذير مش بس عزاء".



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