رفضتني وستدفع الثمن، مقتل تيك توكر شهيرة يهز العالم والنشطاء يكشفون السر

مقتل تيك توكر شهيرة، "رفضتني... إذن ستدفع الثمن!" جملة صادمة قالها قاتل التيك توكر سناء يوسف، ذات الـ17 عامًا، فالفتاة الصغيرة التي تحمل ملامحها براءة شديدة، تم اغتيالها على يد شاب قاتل، كان يريد أن يتزوجها، لكن الفتاة الصغيرة والمشهورة قابلت طلبه بالرفض، فكان جزاؤها القتل في ليلة اعتبرتها سناء من أجمل أيامها، في ليلة عيد ميلادها الـ17.

شاب يقتل تيك توكر مشهورة لرفضها الارتباط به

حكاية التيك توكر الباكستانية الشهيرة سناء يوسف أصابت متابعيها والعالم بصدمة شديدة، فالفتاة الصغيرة لم تفعل ما تستحق عليه القتل، لكنها رفضت الارتباط بشاب فكان مصيرها القتل.

مقتل التيك توكر سناء يوسف، فيتو



منذ ساعات قليلة، كانت التيك توكر سناء يوسف تحتفل بعيد ميلادها، في غرفة مزينة بالبالونات الوردية، ووسط ضحكات الأصدقاء، أطفأت سناء يوسف شمعتها السابعة عشر، وكانت لحظة فرح، بسيطة وعادية، لم يكن أحد يعلم أن هذا الاحتفال سيكون آخر عمل تقوم به في حياتها.

بعد انتهاء حفل عيد سناء، ومنذ ساعات فقط، تم إطلاق النار على سناء، قتلها شاب بوحشية، والسبب هو رفضها الزواج منه، فسناء شخصية معروفة على تطبيق الـ "تيك توك"، يتابعها نحو 800 ألف شخص على حسابها في تيك توك، ونحو 500 ألف على حسابها في إنستجرام .

التيك توكر سناء يوسف تفقد حياتها لرفضها الارتباط

قُتلت سناء يوسف بدم بارد داخل منزلها في العاصمة إسلام آباد، والقاتل شاب مشهور أيضًا على مواقع التواصل، حاول التقرب منها، طلب الارتباط بها، لكنها رفضت، فقرر أن يُنهي حياتها.

سناء يوسف تحتفل بعيد ميلادها، فيتو



قبل ساعات من الجريمة، نشرت سناء مقطع فيديو من احتفالها، كانت تضحك، تمسك بالسكين لتقطع تورتة عيد ميلادها، والبالونات من خلفها ترقص بالهواء، كأنها تحاول أن تقول للعالم: "أنا بخير وأحاول أن أبدأ عامي السابع عشر بسعادة"

لكن الشاب القاتل كان يراقب تحركات سناء، فقد تعرّف على سناء من خلال "المراسلات الخاصة" على منصات التواصل الاجتماعية، كان الشاب مشهورًا أيضًا، وبحسب رواية الشرطة الباكستانية، فقد حاول الشاب إقناع سناء بعلاقة "عاطفية"، وعندما رفضت، ببساطة، بدأ الشاب يلاحقها ويهددها، وفي ليلة التالية لعيد ميلادها، اقتحم الشاب القاتل منزلها، وكان يقول "رفضتني... إذن ستدفع الثمن!"، وأطلق عليها النار على سناء أمام أحد أفراد أسرتها، وقتلها على الفور.

آخر عيد ميلاد للتيك توكر سناء يوسف، فيتو

الشرطة الباكستانية تتحفظ على اسم قاتل سناء يوسف

وبرغم أن قاتل سناء يوسف معلومًا، لكن الشرطة الباكستانية تحفظت على اسمه، فقد كان ناشطًا في نفس الفضاء الرقمي، معروفًا لدى الجمهور، ما يميز حالة سناء أنها كانت مشهورة، وأن الجريمة وُثقت جزئيًا من خلال حياتها عبر الإنترنت.

باكستان...



سناء يوسف، فتاة مشهورة في وسائل التواصل، حاول شخص التعرف عليها (مشهور أيضًا) لكنها رفضته فأخذ مسدس وقتلها مباشرة بعد احتفالها بعيد ميلادها السابع عشر.



سناء التي يتابعها أكثر من مليون شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قُتلت داخل منزلها في العاصمة إسلام أباد وأعلنت… pic.twitter.com/UD1otEiHNn — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 3, 2025

الشرطة الباكستانية قالت إنها لاحقت القاتل لمدة 30 ساعة قبل أن تقبض عليه، فقد كان يحاول الهرب، لكن تم توقيفه في ولاية قريبة، والقاتل حاليًا قيد التحقيق، ويُتوقع أن يُحال إلى القضاء خلال أيام.

قالت شرطة إسلام آباد، إنها ألقت القبض على المشتبه به الرئيسي في قضية مقتل التيك توكر المشهورة سناء يوسف، البالغة من العمر 17 عامًا، بعد يوم من مقتلها بالرصاص في منزلها، واعترف القاتل تفصيليا بارتكاب الجريمة بعد رفضها المتكرر له.

تم تقديم تقرير معلومات أولي، يوم الاثنين الماضي، في مركز شرطة سومبال، ضد رجل مجهول الهوية بناءً على شكوى والدة سناء، فرزانة يوسف، واستنادًا إلى المادة 302 الخاصة بالقتل العمد من قانون العقوبات الباكستاني.

الشاب قاتل التيك توكر سناء يوسف، فيتو



وفي مؤتمر صحفي، قال المفتش العام لإسلام آباد سيد علي ناصر رضوي: "إن الجاني شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، تم القبض عليه من فيصل آباد، ووصف الأمر بأنه حالة "رفض متكرر".

كما أعلن المفتش العام رضوي أن "قاتلًا وحشيًا بدم بارد أصبح الآن في قبضة القانون"، مشيرًا إلى أن الشاب حاول الاتصال بالتيك توكر سناء يوسف مرارًا وتكرارًا، لكنها "رفضته"، ووصف الشاب القاتل بأنه "حاصل على شهادة الثانوية العامة وينتمي إلى عائلة ذات دخل متوسط منخفض، "بلا مصدر للدخل".

القاتل استولى على هاتف سناء المحمول لإخفاء الأدلة

وعلق قائد الشرطة قائلًا: "إن الجاني أراد التواصل مع سناء يوسف كي يصبح صديقًا لها"، مؤكدًا أن الشرطة نفذت 11 مداهمة، ثلاث منها في العاصمة الفيدرالية والباقي في مدن مختلفة في البنجاب، مع مداهمات متعددة في منطقة فيصل آباد.

التيك توكر سناء يوسف ذات الـ17 عامًا، فيتو

وأوضح أن المشتبه به استولى على هاتف سناء المحمول في محاولة لإخفاء الأدلة، لكن تم استرداده مع أداة الجريمة.

وذكر مفتش شرطة إسلام أباد أن الشاب القاتل حاول الاتصال بسناء يوسف في عيد ميلادها ال 17، ووصل إلى منزلها وحاول مقابلتها واستمرت محاولاته لمدة سبع إلى ثماني ساعات لكنه فشل".

ووصف قائد شرطة إسلام آباد جريمة القتل بأنها "قضية صعبة للغاية"، مؤكدا أن القبض على الجاني في "أقصر وقت ممكن كان ضروريا، لقد كانت جريمة قتل عمياء؛ لم تكن هناك أي أدلة، ولم تكن الأمور واضحة، وحاول البعض إعطاءها زاوية أخرى.

قاتل سناء يوسف، فيتو



وقالت والدة سناء في شهادتها: "إن رجلًا يحمل مسدسًا في يده دخل منزلهم فجأة و"أطلق النار مباشرة على ابنتي بقصد القتل، طلقتين ناريتين أصابتا سناء في صدرها، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة"، ونُقلت الفتاة إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرةً بجراحها، وفقًا لبلاغ الشرطة.

يذكر أن أكثر من 54 مليون شخص يستخدمون تطبيق "تيك توك" في باكستان، حيث قامت السلطات بحظر تطبيق مشاركة الفيديو عدة مرات في السنوات الأخيرة بسبب المحتوى الذي اعتبرته غير مقبول. أثارت الحادثة ردود أفعال واسعة بين النشطاء، الذين أطلقوا حملات إلكترونية تحت عنوان "العدالة لسنا"، و"سناء يوسف"، وطالبوا بتشديد القوانين ضد التحرش والعنف العاطفي، انتشار الهاشتاج وقصة سناء يوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، ما أثار ردود أفعال واسعة حول الحادث.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.