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محافظات

بعد تدهور حالتها الصحية، نقل الناجية الوحيدة من حادث المنوفية الكارثي للمستشفى (صور)

حبيبة، فيتو
حبيبة، فيتو

قامت الأجهزة المعنية، بمحافظة المنوفية بنقل الناجية الوحيدة من حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي راح ضحيته 19 فتاة جميعهن يعملن بمزارع العنب بمدينة السادات، إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

وكان مرفق الإسعاف قد جهز سيارة أرسلت لقرية "السنابسة" لنقل حبيبة الجيوشي للمستشفي بعد تدهور حالتها.

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع 19 من عمال اليومية وإصابة آخرين.

القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 من عمال اليومية بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

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