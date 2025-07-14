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محافظات

الفيوم تستعد لإنزال زريعة أسماك جديدة في مياه بحيرة قارون

الاجتماع، فيتو
الاجتماع، فيتو

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمتابعة إجراء التجارب والتحاليل الدورية على مياه بحيرة قارون، للتأكد من استمرارية جودتها وتحسنها، استعدادًا لإنزال المزيد من يرقات الجمبري وزريعة الأسماك إليها خلال الشهر المقبل، وفتح البحيرة  للصيد لحين إنزال الزريعة، والمتابعة والمراقبة الدورية وإحكام السيطرة على البحيرة، لمنع الصيد المخالف عقب إنزال الزريعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمتابعة أحوال البحيرة.

إنزال الزريعة خلال شهر اغسطس

وقال محافظ الفيوم، أنه سيتم إنزال يرقات الجمبري وزريعة الأسماك إلي بحيرة قارون خلال شهر أغسطس القادم، وسيتم تحديد مواعيد توريد اليرقات والزريعة من قبل الجهات المعنية، مع تحديد الأنواع والأعداد المطلوبة والمواقع المقترحة وتوقيتات إنزال اليرقات والزريعة، لضمان أعلى نسب النجاح لها بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة العاملين بمجال الصيد، ويسهم في إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، فضلًا عن العمل لتوفير زريعة الأسماك اللازمة لمسطحات بحيرات وادي الريان. 

خطة محكمة لإنزال الزريعة

وأكد محافظ الفيوم، أنه تم وضع خطة عمل بآليات محكمة لإنزال زريعة الأسماك ببحيرة قارون خلال الفترة القادمة، بالتنسيق بين مسئولي مختلف الجهات ذات الصلة، للتأمين الكامل وتكثيف الحملات المشتركة عقب إنزال زريعة الأسماك لمنع صيدها، في إطار الحفاظ على الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة المعنية بتطوير بحيرة قارون، مؤكدًا على ضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء اللجنة المنوطة بالتحاليل، لعمل مسح ميداني للبحيرة ومتابعة إجراء التحاليل الدورية لمياهها بشكل متكامل من خلال الرؤية الموحدة، للتأكد من جودتها واستمرارية التحسن الملحوظ بها قبل إنزال الزريعة. 

إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

كما أكد المحافظ، حرص الدولة على إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كونها مصدرًا للعمل المباشر وغير المباشر للكثير من أبناء المحافظة، وعودتها إلى سابق عهدها من الإنتاج السمكي، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود للسيطرة على مشكلات البحيرة، من خلال عمليات التطهير الدوري لساحلها من طبقة المواد العضوية والملوثات المتراكمة، موجهًا باختيار مجموعة عمل مصغرة من أعضاء اللجنة برئاسة مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، لعمل التجارب الخاصة بإنزال زريعة البلطي ضمن خطة تنمية بحيرة قارون، في إطار الحفاظ على النجاح الذي تحقق بإنزال يرقات الجمبري المرحلة الماضية. 

تقييم مواقع انزال الزريعة

وقالت الدكتورة نسرين عزالدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، أنه سيتم  تقسيم مواقع إنزال زريعة الأسماك ويرقات الجمبري إلى بحيرة قارون، تبعًا لنتائج التحاليل التى سيتم إجراؤها بعد مراجعتها، للتأكد من المواقع الأقل ملوحة الخالية من التلوث بمياه البحيرة، لاختيار المواقع بما يتناسب ونوع كل زريعة. 

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ولفتت الي أنه سيتم  فحص القطاعات المستهدفة بالبحيرة بشكل دقيق، مطالبة بتوفير المراكب اللازمة للمتابعة الدورية لوضع البحيرة من حيث جودة الأسماك والمياه ومعدلات انحسار طفيل "أيزوبود"، استمرارًا لتطبيق الاستراتيجية العلمية الموضوعة لمقاومته والحد من انتشاره، بما يسهم فى توفير الأجواء البيئية والمائية المناسبة لإنزال زريعة الأسماك ويرقات الجمبري. 

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الفيوم التوازن البيئي لبحيرة قارون الصيد المخالف بحيرة قارون تطوير بحيرة قارون شهر اغسطس وادي الريان

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