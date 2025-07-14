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محافظات

محافظة الفيوم تفتح بحيرة قارون للصيد خلال أيام

اجتماع، فيتو
اجتماع، فيتو

تستعد محافظة الفيوم لفتح بحيرة قارون للصيد خلال الأيام القادمة، وحذرت الصيادين من عواقب الصيد الجائر، جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمتابعة برنامج المحافظة لإعادة البحيرة إلى سابق عهدها في إنتاج الثروة السمكية.

تقييم مواقع إنزال الزريعة

وقالت الدكتورة نسرين عزالدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، إنه سيتم  تقسيم مواقع إنزال زريعة الأسماك ويرقات الجمبري إلى بحيرة قارون، تبعًا لنتائج التحاليل التي سيتم إجراؤها بعد مراجعتها، للتأكد من المواقع الأقل ملوحة الخالية من التلوث بمياه البحيرة، لاختيار المواقع بما يتناسب ونوع كل زريعة.

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ولفتت إلى أنه سيتم  فحص القطاعات المستهدفة بالبحيرة بشكل دقيق، مطالبة بتوفير المراكب اللازمة للمتابعة الدورية لوضع البحيرة من حيث جودة الأسماك والمياه ومعدلات انحسار طفيل "أيزوبود"، استمرارًا لتطبيق الاستراتيجية العلمية الموضوعة لمقاومته والحد من انتشاره، بما يسهم فى توفير الأجواء البيئية والمائية المناسبة لإنزال زريعة الأسماك ويرقات الجمبري.

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الفيوم الثروة السمكية الصيد الجائر الطب البيطري إنتاج الثروة السمكية بحيرة قارون كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة

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