وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يقود حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.







ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات.

حيث قام اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، ترافقه المهندسة دعاء عبد الرزاق رئيسة حى المنتزه ثاني، وفريق العمل التابع لها وجمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى بحملات تموينية مكبرة على سوق المعهد الدينى وبعض المحلات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية والمخابز البلدية والمخابز السياحية ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك والخضر والفاكهة والعطارة والبقالة الجافة والأنشطة التجارية بشارع جمال عبد الناصر والشوارع المتفرعة منه التابعة لحى المنتزه ثاني.

شارك في الحملات: أحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية، وفريد شوقى مدير إدارة تموين المنتزه، ومحمد عادل مدير إدارة تموين وسط وأحمد هيبة رئيس رقابة تموين المنتزه، وأحمد على رئيس رقابة تموين وسط، والمفتشون؛ الدكتورة أمانى الجزار وسالى أنور وأحمد شكرى ومحمود راشد وحمادة عبد الستار، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك.

حوكمة وضبط الأسعار بالأسواق

استهدفت الحملات حوكمة وضبط الأسعار بالأسواق، حيث تم تحرير المخالفات التالية:

- محضر حيازة وعرض للبيع سكر ناقص الوزن ومجهول المصدر، ومصادرة ٢ بالتة سكر، عبوة البالتة الواحدة ٢٠ كيسا بإجمالى ٤٠ كيس سكر.

- تحرير محضر حيازة كاوتش سيارات بدون فواتير مجهول المصدر، وتم تحريز ٣٣ فردة كاوتش سيارات.

- تحرير محضر حيازة ٤٠ لتر إيثانول بدون فواتير ومجهول المصدر بأحد محلات تركيب العطور.

- تحرير محضر حيازة شمع فلتر مياه بدون فواتير ومجهول المصدر، ومصادرة ١٤٠ شمعة فلتر مياه مجهولة المصدر.

- تحرير محضر حيازة سجائر أجنبية مجهولة المصدر، ومصادرة ٥٠٧ علب سجائر أجنبية متنوعة. - تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير ١٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار المواد الغذائية بالأسواق.

- تحرير ٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية وقت التفتيش لبعض المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية.

- تحرير ٢٠ محضرا متنوعا لمخابز بلدية مخالفة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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