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رياضة

الوكرة القطري يكشف آخر تطورات عرض بيراميدز لشراء حمدي فتحي

حمدي فتحي،فيتو
حمدي فتحي،فيتو

قدم نادي بيراميدز عرضا رسميا لضم حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

وتواصلت فيتو مع أحد مسئولي نادي الوكرة الذي أكد وصول عرض مغرٍ لضم حمدي فتحي. 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن نادي الوكرة مازال يدرس عرض بيراميدز وسيتم حسم الصفقة خلال اليوم أو غدا. 

وتابع المصدر أن هناك علاقة وثيقة بين مسؤولي الوكرة القطري ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأن المارد الأحمر لم يطلبوا الحصول على خدمات حمدي فتحي سوى الإعارة في كأس العالم للأندية، وأن رغبة اللاعب الآن هي من تتحكم في الأمر بجانب دراسة مسئولي الوكرة للعرض. 

ويرحب حمدي فتحي بالانتقال إلى بيراميدز الذي قدم عرضا رسميا  مقابل 2 مليون دولار، وكان هناك اتفاق مبدئي على العرض ويتبقى توقيع اللاعب.

وكشف الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل صفقة انتقال حمدي فتحي إلي نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز ينهي الاتفاق مع حمدي فتحي 

وذكر الغندور أن فتحي ينهي اتفاقه مع بيراميدز  على الانتقال لصفوفه لمدة ثلاثة مواسم مقابل 120 مليون جنيه في الموسم. 

يذكر أن حمدي فتحي شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية على سبيل الإعارة قبل عودته الوكرة مرة أخرى. 

ومن المنتظر أن ينضم فتحي إلى الفريق خلال معسكره بتركيا والذي يبدأ غدا الخميس. 

عودة المعارين إلى بيراميدز

وعاد اللاعبون المعارون للانتظام في تدريبات فريق الكرة بنادي بيراميدز تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للموسم الجديد، في ظل العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لبطل أفريقيا. 

والعائدون من الإعارة هم فخري لاكاي ومحمود زلاكة ومحمد رضا بوبو العائدين من سيراميكا كليوباترا ويوسف أسامة نبيه من نادي الاتحاد السكندري وعبد الرحمن جودة من نادي حرس الحدود ومحمود صابر من نادي سموحة. 

لاعب بيراميدز يستمر في غزل المحلة 

وتمسك نادي غزل المحلة بتجديد استعارة عماد ميهوب الظهير الأيسر لفريق بيراميدز للموسم الثاني على التوالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد الأداء والمستوى الجيد الذي قدمه مع الفريق الموسم الماضي. 

ويواصل بيراميدز أداء تدريباته اليومية في الدفاع الجوي بعد رفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة الماضي بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المصري المحدد له ٨ أغسطس المقبل. 

موعد معسكر بيراميدز في تركيا

ويغادر فريق بيراميدز القاهرة متجها إلى تركيا مساء الخميس القادم الموافق الـ17 يوليو الجاري للدخول في معسكر مغلق. 

ومن المنتظر أن يستمر معسكر الفريق في تركيا 12 يوما يتخلله بعض اللقاءات الودية يعود بعدها الفريق لمواصلة تدريباته بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

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