المحلة يتمسك بتجديد استعارة لاعب بيراميدز

تمسك نادي غزل المحلة بتجديد استعارة عماد ميهوب الظهير الأيسر لفريق بيراميدز للموسم الثاني على التوالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لاعب بيراميدز يستمر في غزل المحلة

وتمسك غزل المحلة بالحصول علي خدمات اللاعب بعد الأداء والمستوى الجيد الذي قدمه مع الفريق الموسم الماضي

عماد ميهوب مواليد 2001 من ناشئي نادي بيراميدز وكان أساسيا في الوقت الذي كان يجلس فيه زميله إبراهيم عادل احتياطيا بالناشئين لكنه لم يحصل على فرصته بالفريق في ظل إعارته كل موسم حيث تمت إعارته خلال المواسم الماضية لأندية الشرقيه للدخان وإنبي والمقاولون العرب وغزل المحلة.

وشارك ميهوب مع المنتخب الأوليمبي تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

عماد ميهوب، فيتو

8 صفقات جديدة في غزل المحلة

وتعاقد غزل المحلة مع أحمد شوشة مدافع الجونة بجانب أحمد عتمان جناح بلدية المحلة وأحمد العش مدافع البنك الأهلي ويوسف العزب لاعب وسط المقاولون العرب، بجانب محمد أرموشة لاعب المريخ البورسعيدي ومصطفى أوفا ظهير أيسر نادي العبور.

وأعلن غزل المحلة أيضًا التعاقد مع الكاميروني شي بوندي مهاجم نادي أسترس دي ياوندي والذي لعب من قبل في صفوف منتخب الشباب الكاميروني بجانب التنزاني رحيم شوماري ظهير أيسر نادي كي إم سي.

وكان المحلة قد وافق على بيع الثنائي محمد أشرف بن شرقي وعمرو الجزار إلى نادي البنك الأهلي.

تدريبات بيراميدز

يستأنف اليوم الثلاثاء فريق نادي بيراميدز تدريباته بستاد الدفاع الجوي لبدء المرحلة الثانية من الإعداد قبل السفر إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق.

ومنح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية للاعبين أمس الإثنين من التدريبات خلال فترة إعداده الحالية للموسم الجديد 2025-2026.

ويواصل بيراميدز أداء تدريباته اليومية في الدفاع الجوي بعد رفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة الماضي بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المصري المحدد له ٨ أغسطس المقبل.

موعد معسكر بيراميدز في تركيا

ويغادر فريق بيراميدز القاهرة متجها إلى تركيا مساء الخميس القادم الموافق الـ17 يوليو الجاري للدخول في معسكر مغلق.

ومن المنتظر أن يستمر معسكر الفريق في تركيا 12 يوما يتخلله بعض اللقاءات الودية يعود بعدها الفريق لمواصلة تدريباته بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

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