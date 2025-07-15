الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

راتب سنوي ضخم، تفاصيل صفقة انتقال حمدي فتحي إلي بيراميدز

حمدي فتحي، فيتو
حمدي فتحي، فيتو

كشف خالد الغندور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل صفقة انتقال حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الي نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز ينهي الاتفاق مع حمدي فتحي 

وذكر الغندور أن فتحي أنهي اتفاقه مع بيراميدز علي الانتقال لصفوفه لمدة ثلاثة مواسم مقابل 120 مليون جنيه في الموسم.

يذكر أن حمدي فتحي شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية علي سبيل الإعارة قبل عودته الوكرة مرة أخري.

ومن المنتظر ان ينضم فتحي إلى الفريق خلال معسكره بتركيا والذي يبدأ الخميس القادم 

عودة المعارين إلى بيراميدز

وعاد اللاعبون المعارون للانتظام في تدريبات فريق الكرة بنادي بيراميدز تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للموسم الجديد، في ظل العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لبطل أفريقيا.

والعائدون من الإعارة هم فخري لاكاي ومحمود زلاكة ومحمد رضا بوبو العائدين من سيراميكا كليوباترا ويوسف أسامة نبيه من نادي الاتحاد السكندري وعبد الرحمن جودة من نادي حرس الحدود ومحمود صابر من نادي سموحة.

لاعب بيراميدز يستمر في غزل المحلة 

وتمسك نادي غزل المحلة بتجديد استعارة عماد ميهوب الظهير الأيسر لفريق بيراميدز للموسم الثاني على التوالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد الأداء والمستوى الجيد الذي قدمه مع الفريق الموسم الماضي.

تدريبات بيراميدز

يستأنف اليوم الثلاثاء فريق نادي بيراميدز تدريباته بستاد الدفاع الجوي لبدء المرحلة الثانية من الإعداد قبل السفر إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق.

ومنح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية للاعبين أمس الإثنين من التدريبات خلال فترة إعداده الحالية للموسم الجديد 2025-2026.

ويواصل بيراميدز أداء تدريباته اليومية في الدفاع الجوي بعد رفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة الماضي بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المصري المحدد له ٨ أغسطس المقبل.

موعد معسكر بيراميدز في تركيا

ويغادر فريق بيراميدز القاهرة متجها إلى تركيا مساء الخميس القادم الموافق الـ17 يوليو الجاري للدخول في معسكر مغلق.

ومن المنتظر أن يستمر معسكر الفريق في تركيا 12 يوما يتخلله بعض اللقاءات الودية يعود بعدها الفريق لمواصلة تدريباته بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حمدي فتحي بيراميدز نادي بيراميدز الوكرة القطري فترة الانتقالات الصيفية الحالية

مواد متعلقة

لم يخضع للفحوصات الطبية ويرفض معسكر تونس، عقوبات مغلظة تنتظر تمرد وسام أبو علي بالأهلي

رئيس اتحاد الكرة الطائرة يجتمع باللجنة الطبية ولاعبي المنتخب الأول المصابين (صور)

خبر حزين للزمالك بشأن لاعب بيراميدز

الأهلي يتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد برنامج "كورة كل يوم"

جيسوس يصل الرياض مرتديا وشاح النصر السعودي (صور)

المحلة يتمسك بتجديد استعارة لاعب بيراميدز

غدر الكرة يصيب نجم مصر السابق.. محمد صبحي يروي حكايته من لاعب بمنتخب الفراعنة إلى قهوجي.. أعمل في مقهى بـ 150 جنيها.. صلاح وحجازي "تجاهلوني".. إنبي رفض تعييني.. وميدو أنقذني

مبابي المثير للجدل.. تمسك بالانتقال للريال أملا في استمرار تألقه.. الأقدار عاندته بموسم صفري في الريال.. باريس سان جيرمان يحرمه من دوري الأبطال وكأس العالم للأندية.. هل يضحي الريال به أم فينيسيوس؟

الأكثر قراءة

راتب سنوي ضخم، تفاصيل صفقة انتقال حمدي فتحي إلي بيراميدز

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة اليوم

الأهلي يتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد برنامج "كورة كل يوم"

تطور جديد في ملابسات وفاة البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ بالمنوفية

السيسي يتابع جهود تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي وضمان وصوله لمستحقيه

تطورات جديدة في صفقة انتقال آدم كايد لصفوف الزمالك

لم يخضع للفحوصات الطبية ويرفض معسكر تونس، عقوبات مغلظة تنتظر تمرد وسام أبو علي بالأهلي

كل ما تريد معرفته عن قوائم الانتظار لمسابقات التوظيف بالحكومة

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرز أعضاء التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أتوضأ بعد زراعة الشعر؟، عضو مركز الأزهر تجيب

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بالتقصير فى أداء الصلاة

حق القوامة للرجل في الإسلام وأسبابها

المزيد
الجريدة الرسمية