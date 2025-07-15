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رياضة

شوبير يكشف حقيقة انتقال حمدي فتحي إلى فريق بيراميدز

حمدي فتحي، فيتو
حمدي فتحي، فيتو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة انتقال حمدي فتحي إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وقال أحمد شوبير خلال تصريحات في برنامجه “حارس الأهلي” على شاشة قناة النادي الأهلي: بيراميدز تواصل مع حمدي فتحي وعرضوا عليه الانضمام لصفوف الفريق السماوي.. فرد قال لهم شوفوا نادي الوكرة ولو هو موافق أنا لاعب محترف وموافق ارتداء قميص بيراميدز.

حمدي فتحي يتصدر التريند

تصدر حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، محركات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي" إكس"، بعد أنباء اقترابه للتوقيع لبيراميدز.

وانتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس رد مصدر من مسؤولي الوكرة أن بيراميدز قدم بالفعل عرضا رسميا للحصول على خدمات حمدي فتحي مقابل 2 مليون دولار، وكان هناك اتفاق مبدئي على العرض ويتبقى توقيع اللاعب.

أحمد شوبير، فيتو
أحمد شوبير، فيتو

تفاصيل صفقة انتقال حمدي فتحي لبيراميدز

وكشف خالد الغندور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل صفقة انتقال حمدي فتحي إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز ينهي الاتفاق مع حمدي فتحي 

وذكر الغندور أن فتحي أنهى اتفاقه مع بيراميدز علي الانتقال لصفوفه لمدة ثلاثة مواسم مقابل 120 مليون جنيه في الموسم.

يذكر أن حمدي فتحي شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية علي سبيل الإعارة قبل عودته الوكرة مرة أخري.

ومن المنتظر ان ينضم فتحي إلى الفريق خلال معسكره بتركيا والذي يبدأ الخميس القادم 

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حمدي فتحي بيراميدز أحمد شوبير النادي الأهلي نادي الوكرة

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