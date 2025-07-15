بيراميدز يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمعسكر تركيا

يستأنف اليوم الثلاثاء فريق نادي بيراميدز تدريباته بستاد الدفاع الجوي لبدء المرحلة الثانية من الإعداد قبل السفر إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق.

تدريبات بيراميدز



ومنح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية للاعبين أمس الإثنين من التدريبات خلال فترة إعداده الحالية للموسم الجديد 2025-2026.

ويواصل بيراميدز أداء تدريباته اليومية في الدفاع الجوي بعد رفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة الماضي بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المصري المحدد له ٨ أغسطس المقبل.

موعد معسكر بيراميدز في تركيا



ويغادر فريق بيراميدز القاهرة متجها إلى تركيا مساء الخميس القادم الموافق الـ17 يوليو الجاري للدخول في معسكر مغلق.

ومن المنتظر أن يستمر معسكر الفريق في تركيا 12 يوما يتخلله بعض اللقاءات الودية يعود بعدها الفريق لمواصلة تدريباته بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

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