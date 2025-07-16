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أخبار مصر

طلاب مصر للمعلوماتية يصممون منصة رقمية لإدارة التبرعات الغذائية للفنادق والمطاعم والسوبرماركت

فريق طلابي يبتكر
فريق طلابي يبتكر منصة رقمية لتقليل هدر الطعام، فيتو

صمم فريق من طلاب كلية تكنولوجيا الأعمال بـجامعة مصر للمعلوماتية منصة رقمية باسم "يد العطاء" لإدارة تبرعات المطاعم والفنادق والسوبر ماركت بفائض الأطعمة بها، مما يحد من هدرها، وفي نفس الوقت يعزز الروابط بين هذه الجهات والفئات الأولى بالرعاية.

فريق طلابي يبتكر منصة رقمية لتقليل هدر الطعام
فريق طلابي يبتكر منصة رقمية لتقليل هدر الطعام، فيتو

وصرح الدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، بأن منصة "يد العطاء" لا تعالج فقط الهدر الغذائي بالمجتمع، رغم وجود فئات تحتاج لأي مساعدات غذائية أو مادية، ولكنها أيضا تسهم في الاستدامة البيئية عبر الحد من إهدار المواد الغذائية بإعادة توزيع الطعام الفائض أو القريب من تاريخ انتهاء الصلاحية إلى الجمعيات الخيرية، ودور رعاية الأيتام وكبار السن من خلال حلول إلكترونية رقمية؛ مما يسهم أيضا في تنظيم منظومة التبرع الغذائي، وتعزز ثقافة "العطاء" وممارسات الاستهلاك المسئولة.

طلاب بمصر للمعلوماتية يبتكرون حلا لأزمة الهدر الغذائي

وأضاف أن منصة "يد العطاء" ستسهم في تطوير وحل أزمة الهدر الغذائي التي تعد تحديا كبيرا يواجه المجتمعات حول العالم، ويكفي أن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) تقدر أن نحو 1.3 مليار طن من الطعام – أي نحو ثلث الإنتاج الغذائي العالمي – يتم فقده أو هدره سنويًا.

 وفي مصر، المشكلة أكثر حدة، حيث يتم هدر أكثر من 73 كيلوجرامًا من الطعام لكل شخص سنويًا، لافتا إلى أن أنظمة إعادة توزيع الطعام التقليدية تعاني من عدة تحديات مثل التجزئة، ونقص التنسيق، وضعف القدرة على التوسع، ولذا تم تطوير منصة "يد العطاء" لمعالجة هذه التحديات من خلال تصميم منصة مركزية على شبكة الإنترنت، سهلة الوصول، وقابلة للتوسع.

وقال: إن منصة "يد العطاء" صممها فريق من طلاب الفرقة الرابعة بالكلية  في إطار مشروع التخرج مكون من كل من: چوستينا اشرف، موريس چورچ، مريم أحمد، عمر خالد، زياد حسين، عمر سعد، وتحت إشراف الدكتورة مروة مصطفى مدير برنامج تحليل الأعمال، وتم بناؤها باستخدام تقنيات حديثة تشملReact، TypeScript،Supabase،PostgreSQL، وتضمن خصوصية البيانات سواء بيانات الجهات التي تتبرع أو الجهات المتلقية للمساعدات الغذائية مع التحكم في الوصول من خلال المصادقة المعتمدة على الأدوار وأمان الصفوف (RLS)؛ مما يضمن أن كل نوع من المستخدمين سواء المدير، المنظمة، الجمعية الخيرية، ودار الرعاية، أو المصنع يمكنه الوصول فقط إلى الميزات والبيانات ذات الصلة بدوره.

مميزات المنصة الرقمية "يد العطاء" لتقليل هدر الطعام

من جانبها، أكدت الطالبة جوستينا أشرف أن المنصة تستفيد أيضا من الأغذية منتهية الصلاحية، حيث يتم إرسالها الي بعض المصانع لتحويلها إلى سماد عضوي، بجانب توجيه جزء من هذه الأغذية غير الملائمة للاستهلاك الآدمي إلى ملاجئ الحيوانات، بجانب أن المنصة لها العديد من الميزات مثل تصميمها نظام تذاكر ديناميكي يسمح للمنظمات بتسجيل تبرعات الطعام مع جميع التفاصيل مثل الوزن، تاريخ الانتهاء، ونوع الطعام، بجانب وحدة تنسيق تسليم داخلية تدير الطلبات بين المتبرعين والمستلمين، ووجود آليات إدارية لإدارة الموافقات على الحسابات، رفض التذاكر غير المناسبة، ومراقبة العمليات العامة للمنصة، ولوحة تحكم تحليلية شاملة تتعقب اتجاهات تبرعات الطعام، استخدام النظام، ومؤشرات الأداء الأخرى، وبذلك تعمل المنصة علي تحويل عمليات التبرع الغذائي التقليدية إلى عمليات ذكية، رقمية، ومرتكزه على بيانات دقيقة وحقيقية ولحظية.

وأضافت أن منصة "يد العطاء" تساعد الدولة في الالتزام بأهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وهي الهدف الثاني من تلك الأهداف وهو القضاء التام على الجوع، والهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسئول والثالث عشر العمل المناخي.

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جامعة مصر للمعلوماتية يد العطاء تبرعات المطاعم والفنادق كلية تكنولوجيا الاعمال بجامعة مصر للمعلوماتية منظمة الأغذية والزراعة FAO

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