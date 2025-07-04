بسام راضي: فوز مصر بمنصب رئيس مجلس الفاو لأول مرة في تاريخ المنظمة منذ إنشائها

صرح السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، بأن المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو فى جلسته العامة قد انتخب مساء أمس مصر بالإجماع رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمدة ٤ سنوات قادمة، حيث تقدمت السفارة المصرية بروما بترشيح مستشارها مينا رزق نائب المندوب الدائم لمصر فى الفاو لخوض انتخابات رئيس مجلس المنظمة، كأول مصري يشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة الممتد لمدة ٨٠ عامًا منذ عام ١٩٤٥، وذلك بعد منافسة انتخابية شرسة ضمت ٥ مرشحين من مختلف المجموعات الجغرافية بالمنظمة، من إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وامريكا الشمالية وأوروبا منهم وزراء ومسؤولين كبار لتلك الدول.

رؤية الرئيس السيسي فى إعداد وتمكين الشباب

أضاف بسام راضي أن مرشح مصر الفائز يعد أصغر من يتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المنظمة (٣٨ سنة) وقد قدرت السفارة بروما الدفع به وترشيحه تمشيًا مع رؤية الرئيس السيسي فى إعداد وتمكين الشباب فى كافة المجالات خاصة في المحافل الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر ومحل اختصاص وزارة الخارجية المصرية، بهدف تأهيل وصقل الكوادر من شباب الدبلوماسيين فنيًا وحرفيًا على أعلى مستوى من خلال تجارب واقعية، ليصبحوا ذخيرة الوزارة وقاطرتها المستقبلية.

نجاح الترشيح المصري في الفاو

أكد راضي أن نجاح الترشيح المصري في الفاو جاء أيضًا في ضوء الجهود التي تقوم بها السفارة في روما خلال الفترة الماضية لترسيخ كفاءة الترشيح المصري على المستوى الدولى وأحقية مصر بقيادة مجلس المنظمة في هذه التوقيت الهام والظروف الدولية الذي تتزايد فيه أهمية قضايا الأمن الغذائي، والمياه، والزراعة، والرى على أجندة القضايا الدولية، وهى قطاعات ذات أهمية وأولوية لمصر، بالإضافة إلى ما تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي من مشروعات تنموية كبرى في مجال الأمن الغذائى والزراعة.

فوز بنك الطعام المصرى بجائزة المنظمة التقديرية لهذا العام

وأوضح بسام راضي، أن المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو يعتبر الهيئة الحاكمة الأساسية للمنظمة والمختصة برسم سياساتها وتوجهاتها فى كافة مجالات عملها، حيث يضم حوالى ربع الدول الاعضاء فقط يتم انتخابهم لمدة ٣ سنوات، وتتمتع مصر بعضويته بجانب فوزها برئاسته أمس، وكذلك رئاسة اللجنة المالية للمنظمة، فضلًا عن فوز الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى بالمراجعة القانونية والمالية للمنظمة، وفوز بنك الطعام المصرى بجائزة المنظمة التقديرية لهذا العام، واعتزام المنظمة عقد مؤتمرها الدولى السنوى لمكاتبها الخارجية الإقليمية والقطرية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالى، وغيرها من الإنجازات المصرية التى تحققت خلال العاميين الماضيين فقط داخل تلك المنظمة العالمية بما يليق بمكانة مصر الدولية.

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