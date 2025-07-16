نابولي يفشل في التعاقد مع حارس السيتي بعد ضم دي بروين

كشفت تقارير صحفية عن حاجة نادي نابولي لإبرام صفقة جديدة بالتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن نابولي بناءً على طلب مدرب الفريق أنطونيو كونتي، سيتعاقد مع حارس جديد هذا الصيف.

وأضاف أن بطل الدوري الايطالي حاول التعاقد مع البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، حيث أجرى الناديان محادثات الأسبوع الماضي، لكن المفاوضات لم تجد نفعا.

كان نابولي قد نجح في إقناع البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي السابق، بالانضمام للفريق في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن السماوي بنهاية عقده في يونيو الماضي، فيما يتجه النادي لإبرام صفقات أخرى في الساعات القادمة.

ومن بين هذه الصفقات، مهاجم أودينيزي لوكا، ومدافع بولونيا سام بيوكاما، والجناح الهولندي نوا لانج.

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