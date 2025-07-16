الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نابولي يفشل في التعاقد مع حارس السيتي بعد ضم دي بروين

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن حاجة نادي نابولي لإبرام صفقة جديدة بالتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد. 

 

ووفقًا لما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن نابولي بناءً على طلب مدرب الفريق أنطونيو كونتي، سيتعاقد مع حارس جديد هذا الصيف.

 

وأضاف أن بطل الدوري الايطالي حاول التعاقد مع البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، حيث أجرى الناديان محادثات الأسبوع الماضي، لكن المفاوضات لم تجد نفعا.

 

كان نابولي قد نجح في إقناع البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي السابق، بالانضمام للفريق في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن السماوي بنهاية عقده في يونيو الماضي، فيما يتجه النادي لإبرام صفقات أخرى في الساعات القادمة.

 

ومن بين هذه الصفقات، مهاجم أودينيزي لوكا، ومدافع بولونيا سام بيوكاما، والجناح الهولندي نوا لانج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي نابولي نابولي أنطونيو كونتي الدوري الإيطالي مانشستر سيتي كيفين دى بروين

مواد متعلقة

بعد تعثر صفقة نابولي، رد فعل داروين نونيز تجاه عرض الهلال السعودي

عقبة جديدة تهدد انتقال أوسيمين من نابولي لجالطة سراي

جاريث بيل يخطط للاستحواذ على نادي كارديف سيتي ويتعهد بعودته لـ البريميرليج

دي بروين يطلب من نابولي التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد السريان الرسمي في حال عدم التصديق أو الاعتراض

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

وطفلة أخرى تصارع الموت، وفاة الضحية الخامسة بعد ساعات من وفاة أشقائها الـ 4 بمرض غامض بالمنيا

أخبار مصر: اقتراب مصطفى محمد للانضمام للأهلي، وفاة شيخ درزي بعد حلق مسلحين "شنبه"، مرض غامض يقضي على 5 أطفال أشقاء بالمنيا

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

منها التربية على عقيدة صحيحة، دار الإفتاء توضح حقوق الطفل في الإسلام

ذروة الموجة الحارة تشعل القاهرة، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

منها التربية على عقيدة صحيحة، دار الإفتاء توضح حقوق الطفل في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية