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رياضة

عقبة جديدة تهدد انتقال أوسيمين من نابولي لجالطة سراي

أوسيمين
أوسيمين

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن التعاقد المحتمل للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين مع جالطة سراي  يواجه عقبة جديدة.

ولم يقدم النادي التركي الضمانات المطلوبة من نابولي لإتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لشبكة "فوتبول إيطاليا"، تتركز المفاوضات بين الطرفين على سداد قيمة الصفقة عبر أقساط، لكن جالطة سراي يسعى لتأجيل جزء من المبلغ حتى مايو 2027، وهو ما يرفضه رئيس نابولي أوريليو دي لاورينتيس، الذي يصر على سداد القيمة الإجمالية خلال 12 شهرًا كحد أقصى.

وأشارت المصادر إلى أن دي لاورينتيس يطالب بـ50 مليون يورو فوريًا، مع إمكانية سداد 25 مليون يورو المتبقية خلال عام واحد.


ورغم استعداده لقبول رسوم ثابتة أقل من المطلوب هذا الصيف، إلا أنه يشترط تغطية المبلغ الكلي خلال الفترة المحددة.

من جانبه، رفض أوسيمين عرضًا جديدًا من نادي الهلال السعودي، مؤكدًا تمسكه بالانتقال إلى جالطة سراي فقط.

لكن النادي التركي لم يقدم بعد الضمانات المالية الكافية لإقناع نابولي، مما يعقد المفاوضات.

ومع استمرار هذا التجاذب، تبقى الأنظار متجهة نحو قدرة جالطة سراي على تلبية شروط نابولي، أو ما إذا كان أوسيمين سيواصل انتظاره للعودة إلى النادي التركي في ظل هذه العقبات المالية.

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