جاريث بيل يخطط للاستحواذ على نادي كارديف سيتي ويتعهد بعودته لـ البريميرليج

أعلن الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد السابق، عن اقترابه من العودة لمجال كرة القدم عقب اعتزاله في عام 2023.

وأنهى بيل، مسيرته الاحترافية في عام 2023 بعد فترة قصيرة قضاها في نادي لوس أنجلوس الأمريكي.

جاريث بيل يستحوذ على نادي كارديف سيتي

ووجه بيل تركيزه في الفترة الأخيرة، على ممارسة رياضة الجولف، والتي أدخلته في مشاكل كثيرة مع جماهير ريال مدريد، قبل رحيله في صيف 2022.

وخلال ظهوره عبر قناة "سكاي سبورتس"، أعلن بيل نيته الاستحواذ على نادي كارديف سيتي.

وقال قائد منتخب ويلز السابق: "نحن مهتمون بالاستحواذ على كارديف، إنه النادي الأم لي، نشأت هناك ولعب عمي بألوانه".

وأضاف: "الانضمام إلى مجموعة مالكة سيكون بمثابة حلم يتحقق، أرغب في إعادته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

كارديف سيتي في الدرجة الثالثة بإنجلترا

ويلعب كارديف في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، حيث كان آخر ظهور له في البريميرليج في موسم 2018/2019.

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