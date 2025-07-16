برينتفورد يصدم توتنهام ومانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية أن برينتفورد وجه ضربة قوية لطموحات مانشستر يونايتد وتوتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما رفض التفريط في اثنين من أبرز نجومه دفعة واحدة.

ووفقًا لما أوردته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن برينتفورد "من غير المرجح إطلاقًا" أن يسمح برحيل الثنائي الهجومي برايان مبويمو ويوني ويسا في نفس نافذة الانتقالات.

مانشستر يونايتد أجرى بالفعل محادثات مع برينتفورد لضم مبويمو، إلا أن فجوة واضحة لا تزال قائمة بين عرض "الشياطين الحمر" وبين الشرط الجزائي البالغ 65 مليون جنيه إسترليني.



في المقابل، يحظى ويسا باهتمام عدد من أندية البريميرليج، أبرزها توتنهام، نيوكاسل، ونوتنجهام فورست، وتقدر قيمته السوقية بأكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.

ويتبقى في عقد اللاعبين عام واحد فقط، مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي، ما يمنح إدارة برينتفورد موقفًا تفاوضيًّا قويًّا.

وفي حال وافق النادي اللندني على بيع مبويمو إلى مانشستر يونايتد، فإن ذلك يعني فعليًّا غلق الباب أمام توتنهام الساعي للتعاقد مع ويسا.

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