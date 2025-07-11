أزمة بين توتنهام ونوتنجهام بسبب صفقة مورجان جيبس وايت

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي نوتنجهام فورست يدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد توتنهام بسبب مورجان جيبس وايت لاعب الفريق، حيث وجه نوتنجهام اتهامات لتوتنهام تتعلق بـ سلوك غير قانوني.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن إدارة نوتنجهام فورست قررت وقف جميع الاتصال مع توتنهام، احتجاجا على ما وصفته بمحاولة الأخير التفاوض مع اللاعب دون الحصول على إذن رسمي من النادي، في انتهاك واضح للوائح المعمول بها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتدرس إدارة نوتنجهام، بقيادة مالكهم إيفانجيلوس ماريناكيس، اتخاذ إجراءات قانونية ضد توتنهام، حيث تعتزم التشاور مع محاميها للنظر في إمكانية تقديم شكوى رسمية إلى رابطة الدوري.

ويرى مسؤولو نوتنجهام أن توتنهام خالف اتفاقيات السرية، خاصة بعد تقديمه عرضا يعادل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغة 60 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب التقارير، من المتوقع أن تتأجل الصفقة إلى أجل غير مسمى، لحين الانتهاء من التحقيقات في الشكوى المحتملة، ما يعد انتكاسة كبيرة للمدرب توماس فرانك، الذي كان يطمح في ضم جيبس وايت كأحد الأعمدة الأساسية لمشروعه الجديد في صفوف السبيرز.

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