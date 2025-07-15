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رياضة

مانشستر يونايتد يحصد 10 ملايين يورو من صفقة ريال مدريد الجديدة

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

حصد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على أرباح انتقال الظهير الإسباني ألفارو كاريراس من بنفيكا إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

مانشستر يونايتد يحصد أرباحا من صفقة ريال مدريد الجديدة 

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "حصل مانشستر يونايتد على 10 ملايين يورو من بنفيكا مقابل انضمام ألفارو كاريراس إلى ريال مدريد".

كاريراس، فيتو 
كاريراس، فيتو 

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي، أمس الإثنين: "توصل ريال مدريد وبنفيكا إلى اتفاق لانتقال ألفارو كاريراس، الذي سيبقى مرتبطًا بنادينا لستة مواسم قادمة، حتى 30 يونيو 2031".

وتدرب ألفارو كاريراس في أكاديمية ريال مدريد للشباب، حيث لعب بين عامي 2017 و2020 في فئتي الشباب والناشئين.

وانضم إلى بنفيكا قادمًا من مانشستر يونايتد بعد اختياره أفضل لاعب تحت 23 عامًا في النادي الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وتخلى الشياطين الحمر عن تفعيل بند إعادة شراء ألفارو كاريراس هذا الصيف، ما سهل انتقاله إلى الميرنجي.

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