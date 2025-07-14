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رياضة

إنتر ميلان يخطف مدافع جنوى قبل توتنهام

جنوى، فيتو
جنوى، فيتو

بات نادي إنتر ميلان، قريبا من حسم صفقة التعاقد مع البلجيكي كوني دي وينتر، مدافع فريق جنوى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

دي وينتر يثير صراعا بين إنتر ميلان وتوتنهام 

ويعد دي وينتر، هدفا لعدة أندية مختلفة هذا الصيف، بعد فترة مميزة مع جنوى، حيث يعد بولونيا وأتالانتا وإنتر ميلان وتوتنهام، من المتنافسين على خدمات المدافع البلجيكي.

وبحسب صحيفة "نيوسبلاد"، فإن دي وينتر اتخذ قراره، حيث يفضل ارتداء قميص إنتر وليس توتنهام.

وأضافت "مع ذلك، هذا لا يعني أن الانتقال وشيك، لأن إنتر ميلان بحاجة إلى بيع لاعبين أولا لتوفير مساحة في دفاعه".

وأوضحت "من المتوقع أن تصل تكلفة الصفقة إلى 25 مليون يورو شاملة المكافآت، بعد موافقة اللاعب على الشروط الشخصية للانتقال إلى إنتر ميلان".

دي وينتر مثل يوفنتوس سابقا

جدير بالذكر أن كوني دي وينتر، ارتدى قميص يوفنتوس في 2018، قبل أن ينتقل إلى جنوى مقابل 8 ملايين يورو في 2024 بعد فترة إعارة أولى.

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