برينتفورد يرغب في التعاقد مع حارس مرمى ليفربول

أكد نادي برينتفورد اهتمامه بضم حارس مرمى ليفربول، تعويضا لحارسه الذي أوشك على الرحيل صوب الدوري الألماني وتحديدا إلى باير ليفركوزن.

كيليهير على أعتاب برينتفورد

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن برينتفورد تواصل مع ليفربول، للفوز بتوقيع حارسه كاويمهين كيليهير هذا الصيف.

يأتي ذلك في ظل اقتراب مارك فليكين، حارس برينتفورد، من نادي باير ليفركوزن، الذي يبدأ عصرا جديدا مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج.

ويبدو أن مدرب ليفركوزن الجديد يريد جلب حارس برينتفورد للنادي، بعدما تابعه بعناية خلال فترة عمله في مانشستر يونايتد بين عامي 2022 و2024.

كيليهير يعاني من قلة اللعب أساسيا

ولا يحظى كيليهير بفرصة اللعب بانتظام داخل ملعب أنفيلد، في ظل الاعتماد الدائم على الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

ولا يشارك حارس ليفربول الثاني إلا في مباريات الكؤوس، أو عند إصابة بيكر.

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