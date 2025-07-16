الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

موعد أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة بشبين القناطر

عمرو الحوي محامي
عمرو الحوي محامي أسرة طفلة شبين القناطر،فيتو

تبدأ محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، يوم 21 أغسطس المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهم  بالاعتداء على الطفلة "مريم" (12 عامًا)، بإحدى قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في القضية رقم 8896 لسنة 2025 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 1109 لسنة 2025 كلي شمال بنها.

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محامي دفاع الطفلة المعتدي عليها بشبين القناطر 

وأكد المحامي عمر الحوي، دفاع الطفلة، في تصريحات صحفية، أن هيئة الدفاع تستعد بجميع الأدلة والتقارير الطبية والشهادات التي توثق الواقعة وتؤكد تفاصيلها، مضيفًا أن لديهم ثقة كاملة في نزاهة القضاء المصري وعدالته.

كان   قاضي المعارضات بمحكمة  شبين القناطر في القليوبية جدد أمس الحبس 15 يوما لخفير أمن إداري متهم بالتعدي جنسيًا على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، عرض الطفلة على لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بزينهم التي أصدرت تقريرها اليوم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من شرطة مركز شبين القناطر يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "مريم" بتعرّضها للاعتداء الجنسي من قِبَل خفير يعمل بإحدى الوحدات الإنشائية التابعة للوحدة الصحية في قرية بشبين القناطر..

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم يتبع شركة مقاولات خاصة تم التعاقد معها لتأمين الحراسة بالمنشأة وقد تم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، قبل أن تُحيله النيابة للتحقيق.

وأمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعي، كما جددت التحقيق مع المتهم بعد انتهاء مدة حبسه الأولى.

وأثبتت التحقيقات وجود شبهة تعدٍ، وتم عرض الطفلة على الطب الشرعي، الذي أثبت صحة أقوالها، فيما تخضع حاليًا لرعاية نفسية متخصصة، وسط حالة من القلق داخل الأسرة، التي تطالب بتحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبة بالمتهم.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة تقديم ملف متكامل من الأوراق والمستندات التي تدين المتهم، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا على المستويين المحلي والمجتمعي.

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