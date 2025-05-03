السبت 03 مايو 2025
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حوادث

حبس المتهم بالتحرش بفتاة بعد محاولة استدراجها داخل عقار في بنها

ضبط متهم بالتحرش
ضبط متهم بالتحرش بفتاة ببنها،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ضبط المتهم بالتحرش بفتاة بدائرة مركز شرطة بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

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ضبط متهم  بالتحرش بفتاة ببنها 

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها بورود بلاغ بقيام شخص بالتحرش بفتاة قاصر دائرة المركز.


كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بقيام شخص بالتحرش بفتاة تدعى "رحمة" تبلغ من العمر 17 عامًا، مقيمين كفر الجزار دائرة المركز بمحاولة استدراجها داخل عقار وملامسة مواطن عفتها.


عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد قنديل والنقيب أحمد محسن عمارة والنقيب مصطفى الديب والنقيب محمد رمضان معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص رئيس مباحث القليوبية مديرية أمن القليوبية محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية

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