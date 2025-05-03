حبس المتهم بالتحرش بفتاة بعد محاولة استدراجها داخل عقار في بنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ضبط المتهم بالتحرش بفتاة بدائرة مركز شرطة بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ضبط متهم بالتحرش بفتاة ببنها

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها بورود بلاغ بقيام شخص بالتحرش بفتاة قاصر دائرة المركز.



كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بقيام شخص بالتحرش بفتاة تدعى "رحمة" تبلغ من العمر 17 عامًا، مقيمين كفر الجزار دائرة المركز بمحاولة استدراجها داخل عقار وملامسة مواطن عفتها.



عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد قنديل والنقيب أحمد محسن عمارة والنقيب مصطفى الديب والنقيب محمد رمضان معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.