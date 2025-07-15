محافظ القليوبية يلتقي عددا من أهالي القناطر الخيرية ويستمع لمشكلات المدينة

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءه الأسبوعي الجماهيري بمدينة القناطر الخيرية اليوم ، لحل مشكلات مدن القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب، في إطار جهود المحافظة المستمرة للتواصل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم على أرض الواقع، وشهد اللقاء إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين عرضوا مجموعة واسعة من القضايا والمشكلات.

محافظ القليوبية يلتقي المواطنين بالقناطر الخيرية لحل مشكلات مدن القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب



وتنوعت المشكلات التي عرضها المواطنون خلال اللقاء، حيث شملت طلبات للحصول على فرص عمل، وتقديم مساعدات مالية للمحتاجين، إضافة إلى قضايا إدارية مثل طلبات النقل من إدارة تعليمية إلى أخرى بسبب تغيير محل السكن، كما تضمنت المشكلات طلبات استخراج تراخيص هدم، وطلبًا لتغيير المخطط التفصيلي لمنطقة سكنية تضرر منها أحد المواطنين.



واستمع محافظ القليوبية باهتمام بالغ لشكاوى المواطنين وعرضهم لمشكلاتهم، ووجه ببحث كل حالة على حدة والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة وفعالة، وأكد المهندس أيمن عطية أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهم.



يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها محافظ القليوبية بشكل دوري في مختلف مدن وقرى المحافظة، بهدف تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية والعمل علي ارضاء المواطنين والتيسير والتخفيف عليهم.

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