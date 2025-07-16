مدير تعليم القليوبية يهنئ الفائزين بمسابقة "الإعلامي الصغير" ويشيد بتميزهم

هنأ مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الطلاب الفائزين في مسابقة الإعلامي الصغير، والتي نظمها المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، ومحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية.

وحصل الطلاب على جوائز مالية وميداليات ذهبية وشهادات تقدير وتميز.

وجاءت أسماء الفائزين من القليوبية على النحو التالي مريم عمرو صلاح،جيداء أحمد طه،نور أحمد السيد،عمار أحمد عزت، إياد أحمد زكريا،مرام أحمد عبدالقادر.

وأكد "عبده" أن المسابقة، التي شارك فيها أطفال من مختلف محافظات الجمهورية، تهدف إلى اكتشاف وتنمية مواهب الأطفال الإعلامية والعمل على توجيهها بشكل سليم، لإعداد جيل جديد من الكتاب والمذيعين المؤهلين.

وأوضح أن مركز بنها الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع توجيه الصحافة والإعلام التربوي بالقليوبية، تمكن من حصد ستة مراكز متقدمة وجوائز متنوعة في هذه المسابقة، ما يعكس جودة العمل التربوي والاهتمام بتنمية المهارات الإبداعية لدى الطلاب.

من جانبه، توجه إيهاب سالم، مدير مركز بنها الاستكشافي، وجميع العاملين بالمركز، بخالص الشكر والتقدير لمدير مديرية التعليم، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر للمراكز الاستكشافية وأبنائها الموهوبين.

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