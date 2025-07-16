فعاليات اليوم الثاني للبرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة (صور)

تواصلت فعاليات اليوم الثاني من البرنامج التدريبي المكثف الذي ينظمه المجلس الأعلى للجامعات ومعهد إعداد القادة، والمخصص للمرشحين لتولي منصب "نائب رئيس جامعة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة

البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة

جاء ذلك في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل كوادر قيادية قادرة على قيادة مؤسسات التعليم العالي بكفاءة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الدولة المصرية.

وشهد اليوم الثاني من البرنامج محاضرة متميزة ألقاها الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تناول خلالها محاور متعددة حول مهارات التعامل الإعلامي في المؤسسات الجامعية، واستعرض أسس بناء علاقة احترافية مع وسائل الإعلام، باعتبارها عنصرًا جوهريًّا في نجاح أي مؤسسة.

البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة

البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة

كما تطرق إلى آليات التواصل مع الجمهور الداخلي والخارجي، ومهارات نقل الرسائل الاستراتيجية للجامعة بشكل واضح، مع التأكيد على أهمية الصياغة الدقيقة للبيانات الصحفية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الإعلامية والمقابلات الرسمية.

وخلال المحاضرة، تم تناول أبرز الأزمات الإعلامية التي قد تواجه المؤسسات الجامعية، مع شرح لدور إدارة الإعلام في التنسيق والرصد والتحليل وإصدار البيانات الرسمية، والطرق الاحترافية للتعامل مع السيناريوهات المفاجئة.

وشدد الدكتور عبد الغفار على ضرورة استثمار منصات التواصل الاجتماعي بشكل احترافي لتعزيز الصورة الذهنية للجامعة، وأهمية الإعداد الجيد لأي ظهور إعلامي سواء في مداخلة هاتفية أو حوار مباشر.

البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة

البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة

ورش عمل قانونية للمرشحين للقيادات الجامعية

كما شهد اليوم الثاني ورش عمل متخصصة حول الجوانب القانونية للقيادات الجامعية، ألقاها المستشار سامح سيد المستشار القانونى لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ناقش خلالها الإطار القانوني المنظم لعمل القيادات الجامعية، بما في ذلك قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية، كما تم توضيح الممارسات القانونية اليومية التي تواجه القيادات الجامعية وسبل التعامل معها، من واقع خبراته في الميدان، مع التركيز على أهمية وجود مستشار قانوني فاعل يدعم القرار المؤسسي ويضمن سلامة الإجراءات وفق القوانين المنظمة.

البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة

البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن البرنامج التدريبي يمثل منصة استراتيجية لبناء قيادات جامعية تمتلك الرؤية والخبرة، ويتيح للمشاركين فرصًا فريدة للتفاعل مع خبراء من مجالات متعددة، مما يسهم في تعميق معارفهم وصقل مهاراتهم القيادية.

وأوضح أن تصميم البرنامج جاء ليواكب توجهات الدولة نحو تمكين القيادات الجامعية القادرة على إحداث تغيير حقيقي داخل مؤسساتهم، وإدارة الموارد بكفاءة، واتخاذ قرارات مدروسة تدعم أهداف التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.

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