زيلينسكي يعرب عن امتنانه لترامب لهذا السبب

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الإثنين، عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلانه إرسال أسلحة إلى كييف.

اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا

ومساء اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية مرتفعة للغاية على روسيا خلال 50 يومًا في حال عدم توصلها إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا.

وخلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته في المكتب البيضاوي، قال ترامب للصحفيين، إنه يشعر بخيبة أمل تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشددًا إلى أنه غير مسرور بدرجة كبيرة من بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب: سنعتمد تعريفات جمركية قاسية للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يومًا، مشيرًا إلى أنها تعريفات ثانوية وستكون بنسبة 100%.

توزيع الأسلحة على أوكرانيا

وأكد ترامب أنه يريد رؤية الحرب في أوكرانيا تنتهي، معبرًا عن خيبة أمله تجاه بوتين، موضحًا أن بلاده تصنع أفضل المعدات، وأفضل الصواريخ، وأفضل كل شيء.

وأشار إلى أنهم سيرسلون هذه الأسلحة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن الحلف سيدفع ثمنها، متابعًا: أن توزيع الأسلحة على أوكرانيا سيتم بالتنسيق مع الناتو.

وقال الرئيس دونالد ترامب: سوف نصنع أسلحة من الطراز الأول ونرسلها إلى الناتو، مضيفًا أن الحلف سيقوم بعد ذلك بإرسالها إلى حيث تكون هناك حاجة لها.

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