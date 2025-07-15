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الحسناء الشرسة، من هي يوليا سفيريدينكو رئيسة وزراء أوكرانيا؟ (صور)

يوليا سفيريدينكو
يوليا سفيريدينكو رئيسة وزراء أوكرانيا، فيتو

كلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، النائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو، بقيادة الحكومة الجديدة في البلاد؛ ما يمهد الطريق لتغيير سياسي مرتقب في خضم الحرب المستمرة مع روسيا.

وتعدّ يوليا سفيريدينكو، البالغة من العمر 39 عامًا وهي من مواليد 25 ديسمبر 1985، إحدى الشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة في أوكرانيا.

تخرجت يوليا من "جامعة كييف الوطنية للتجارة والاقتصاد" وحلصت على شهادة في تخصص "إدارة مكافحة الاحتكار"، في عام 2008، وبدأت حياتها العملية في ذات العام كخبيرة اقتصادية في إحدى الشركات.


في عام 2011، أصبحت ممثلة دائمة لمدينة "تشيرنيجوف" في مدينة "ووشي"، ضمن المكتب التمثيلي الوحيد لمدينة أوكرانية في الصين، وفي 2015 أصبحت رئيسة "إدارة التنمية الاقتصادية" في منطقة "تشيرنيهيف".

وفي 22 ديسمبر 2020، عيّن زيلينسكي سفيريدينكو نائبًا لرئيس مكتب الرئيس لتحل محل يوليا كوفاليف في المنصب، وفي 4 نوفمبر 2021، عيّن البرلمان الأوكراني سفيريدينكو نائبة أولى لرئيس الوزراء ووزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة.



واحتفظت يوليا بمنصبها منذ تعيينها عام 2021 حتى اليوم، ولعبت دورًا حيويًّا في التفاوض على اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة؛ ما عزز موقعها في خريطة صناعة القرار الأوكراني.

وشغلت يوليا سفيريدينكو عدة مناصب في الحكومة الأوكرانية، بما في ذلك وزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة، ونائبة رئيس مكتب الرئيس.


 

برزت سفيريدينكو على المستوى الدولي، في وقت سابق من هذا العام، باعتبارها إحدى القوى الدافعة الرئيسية وراء صفقة المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وترأست يوليا وفد بلادها إلى واشنطن، ووقعت على الاتفاق باسم أوكرانيا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

ويعدّ تعيين سفيريدينكو، الذي يتطلب موافقة من جانب البرلمان ليصبح نافذًا، جزءًا من التعديل الحكومي الذي يجريه الرئيس زيلينسكي.

ولكي تصبح يوليا رئيسة للحكومة المقبلة، يتعين على رئيس الوزراء الحالي دينيس شميكال أن يقدم استقالته إلى البرلمان، الذي يجب عليه بعد ذلك التصويت على هذه الخطوة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأوكراني جلسته المقبلة هذا الأسبوع، ويسيطر حزب زيلينسكي "خادم الشعب" على أغلبية المقاعد، لذا من المتوقع أن يتم تمرير ترشيحه لسفيريدينكو مع القليل من المعارضة.


وتشير المصادر الأوكرانية إلى أن يوليا سفيريدينكو لن تكون أول امرأة تقود الحكومة في أوكرانيا، حيث سبقتها لذلك يوليا تيموشينكو التي تولت رئاسة الحكومة مرتين، الأولى في عام 2005 والثانية بين عامي 2007 و2010.
 

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