بيسكوف: تصريحات ترامب قد تشجع كييف وتعرقل جهود السلام ومستعدون للمفاوضات

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها تحتاج إلى وقت للرد على المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات إضافية، لكنها أبدت استعدادها لمحادثات جديدة مع كييف.

ترامب يمهل روسيا 50 يوما للتوصل لاتفاق سلام

وأمهل الرئيس الأمريكي روسيا 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات قاسية، معلنًا في الوقت ذاته خطة لإرسال كميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية إلى كييف عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وأفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن "تصريحات الرئيس ترامب خطرة جدًا. نحن بالتأكيد في حاجة إلى وقت لتحليل ما قيل في واشنطن".

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية

وحذر ترامب من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سيفرض "رسومًا قاسية جدًا" على شركاء روسيا التجاريين، في مسعى لتعطيل قدرة موسكو على تمويل الحرب.

وتعثرت محادثات السلام بهدف إنهاء الحرب التي دخلت عامها الـرابع، لكن بيسكوف قال إن روسيا على استعداد للتفاوض، و"تنتظر مقترحات من الجانب الأوكراني بشأن توقيت الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة".

ورفض بوتين مرارًا إنهاء الحرب التي بدأها في أوكرانيا في فبراير 2022.



وأضاف بيسكوف: "نحن على أهبة الاستعداد"، ملمحًا في الوقت نفسه إلى أن تصريحات ترامب قد تشجع كييف وتعرقل جهود السلام.

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