حملات مكبرة لإزالة أوكار النباشين في الإسماعيلية (صور)

نفذت إدارة تنظيم المخلفات في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثانٍ وثالث مدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة، حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بحي ثانٍ وثالث لمدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات ونائبي حي ثانٍ وثالث وممثل شرطة المسطحات والبيئة.

إزالة أوكار النباشين

تمت إزالة أوكار النباشين من شارع شبين الكوم والتجاري، وشارع نادي الكهرباء، وتمت إزالتهم تمامًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة المكبرة

ومن جانبها قالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن تحرير ثلاثة محاضر للنباشين، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وتواصل الحملة أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخالفات في محافظة الإسماعيلية، تم المرور على عدد من المحال التجارية منها المخابز ومحال للحلويات والأكلات السريعة ومحال الأكلات الشعبية بالشارع التجار، وتم تحرير عدد ٤ محاضر مخلفات لبعض المحال التجارية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

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