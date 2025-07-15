الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات مكبرة لإزالة أوكار النباشين في الإسماعيلية (صور)

حملات مكبرة لإزالة
حملات مكبرة لإزالة أوكار النباشين، فيتو

نفذت إدارة تنظيم المخلفات في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثانٍ وثالث مدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة، حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بحي ثانٍ وثالث لمدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات ونائبي حي ثانٍ وثالث وممثل شرطة المسطحات والبيئة. 

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقنطرة غرب الإسماعيلية

ضبط 6 مصحات لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الإسماعيلية (صور)

إزالة أوكار النباشين 

تمت إزالة أوكار النباشين من شارع شبين الكوم والتجاري، وشارع نادي الكهرباء، وتمت إزالتهم تمامًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة المكبرة 

ومن جانبها قالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن تحرير ثلاثة محاضر للنباشين، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وتواصل الحملة أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخالفات في محافظة الإسماعيلية، تم المرور على عدد من المحال التجارية منها المخابز ومحال للحلويات والأكلات السريعة ومحال الأكلات الشعبية بالشارع التجار، وتم تحرير عدد ٤ محاضر مخلفات لبعض المحال التجارية.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النباشين الاسماعيلية بالاسماعيلية أماكن النباشين بالإسماعيلية صناديق القمامة مدينة الاسماعيلية حي ثالث

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقنطرة غرب الإسماعيلية

ضبط 6 مصحات لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الإسماعيلية (صور)

أسماء الناجحين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بالإسماعيلية

إزالة 44 حالة إشغال بالقنطرة غرب في الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

التهم 91 مركبة منهم 62 توكتوك و20 سيارة، حصيلة كارثية لحريق منطقة البتروكيماويات في الإسكندرية

بعد تصريح ترامب، خبير يحذر من مغامرة إثيوبية غير محسوبة بشأن سد النهضة

عجن 7 عربيات، سائق أتوبيس نقل جماعي يقتحم معرض سيارات بحدائق القبة (صور)

تخيلوا لما حفيدة كوكب الشرق تتحجب، والد حفيدة أم كلثوم يرد على تصريحات مدحت العدل المثيرة

مفاجأة في أسباب انهيار عقار نور الشريف بالسيدة زينب

استقالة أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

اشتباكات عنيفة وانفجارات بمحيط مطار الثعلة العسكري في السويداء السورية (فيديو)

تصادم مروع بين 4 سيارات بكوبري قناة السويس بالإسكندرية وتوقف الحركة المرورية (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية