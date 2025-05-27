القوات المسلحة اليمنية تصدر بيانا بشأن إطلاق صاروخ على الأراضي المحتلة

يعتمد العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، إصدار بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت العاصمة صنعاء.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صاروخ ثانٍ من اليمن خلال 3 ساعات تجاه الأراضي المحتلة.

اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

وكان جيش الاحتلال، أعلن قبل وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن تجاه الأراضي المحتلة، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة.



ويواصل الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، على الرغم من موافقتهم على وقف الهجمات على السفن الأمريكية.

وردا على ذلك، شن الكيان الصهيوني غارات، إحداها في 6 مايو الجاري ألحقت أضرارًا بالمطار الرئيسي في صنعاء وأودت بحياة عدة أشخاص.

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