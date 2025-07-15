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خارج الحدود

رسميا، إيران تزيل اسم خالد الإسلامبولي قاتل السادات من أحد شوارعها وتستبدله بحسن نصر الله

إزالة اسم شارع خالد
إزالة اسم شارع خالد الإسلامبولي قاتل السادات، فيتو

أزال مجلس مدينة العاصمة الإيرانية "طهران" اليوم، اسم خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من أحد شوارع العاصمة وتم استبداله باسم الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، الشهيد حسن نصر الله.

إزالة اسم خالد الإسلامبولي قاتل السادات من أحد شوارع إيران

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، اليوم أنه خلال الجلسة العامة رقم 334 لمجلس مدينة طهران، تمت مراجعة المحضر السابع والأربعين للجنة إعادة تسمية الأماكن العامة والشوارع في طهران، وتم إزالة اسم خالد الإسلامبولي واستبداله باسم حسن نصر الله.

 

بموجب هذا القرار، وبأغلبية أصوات أعضاء مجلس مدينة طهران، تم تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي إلى اسم الشهيد "السيد حسن نصر الله".

 

وحضر الحفل حجة الإسلام والمسلمين محمد حسن أختري رئيس لجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني، وحجة الإسلام والمسلمين ميثم أمرودي المستشار الثقافي لعمدة طهران، والسيد مرتضى روحاني رئيس بلدية المنطقة السادسة، ومجموعة من عوائل الشهداء ومديري البلدية والناشطين الثقافيين.

اسم شارع خالد الإسلامبولي ظل نقطة خلاف بين إيران ومصر

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت منتصف يونيو الماضى، تغيير اسم شارع "خالد الإسلامبولي" في العاصمة طهران إلى شارع "سيد حسن نصر الله"، ما يعكس مزيدًا من التقارب بين البلدين إذ كانت التسمية السابقة تحمل اسم المتهم الرئيسي في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981.

شارع الشهيد حسن نصر الله، فيتو
شارع الشهيد حسن نصر الله، فيتو

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، وقتها، بأن مجلس بلدية طهران صوّت في جلسته العلنية رقم 334، بأغلبية الأعضاء لصالح تغيير اسم شارع "خالد إسلامبولي" إلى "سيد حسن نصرالله".

 

وسبق أن ذكرت الوكالة، أن تغيير اسم الشارع جاء بعد تنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية.

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وترجع تسمية الشارع في طهران إلى وقت قصير بعد اغتيال الرئيس أنور السادات.

خالد الإسلامبولي، فيتو
خالد الإسلامبولي، فيتو

 

خالد الإسلامبولي.. الخائن قاتل رجل الحرب والسلام

وترجع تسمية الشارع في طهران إلى وقت قصير بعد اغتيال الرئيس أنور السادات.

 

 

 

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كانت تسمية الشارع على اسم قاتل الرئيس السادات أحد أبرز العوائق أمام عودة العلاقات بين مصر وإيران اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، واستضافة القاهرة الشاه المعزول محمد رضا بهلوي.

 

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