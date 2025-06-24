الثلاثاء 24 يونيو 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من مصر على إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

وزارة الخارجية المصرية،
وزارة الخارجية المصرية، فيتو

رحبت مصر بإعلان الرئيس الامريكى دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل يوم ٢٤ يونيو ٢٠٢٥.

وشددت مصر على كون الاتفاق تطورًا جوهريا نحو احتواء التصعيد الخطير الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، ومن شأنه أن يشكل نقطة تحول هامة نحو إنهاء المواجهة العسكرية بين البلدين واستعادة الهدوء بالمنطقة.  

 لوقف دائرة التصعيد والهجمات المتبادلة

وأكدت مصر أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لوقف دائرة التصعيد والهجمات المتبادلة، وتهيئة البيئة المواتية لاستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية.

ودعت مصر الطرفين الإسرائيلي والإيرانى إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة، واتخاذ الإجراءات التى تسهم فى تحقيق التهدئة وخفض التصعيد، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

 

التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمات التي تهدد استقرار المنطقة

وقالت وزارة الخارجية في بيان: “اذ تثمن مصر هذه الخطوة الهامة نحو التهدئة، فإنها لطالما دعت الى وقف اطلاق النار وخفض التصعيد خلال اتصالاتها المباشرة المكثفة مع جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بما في ذلك أطراف الصراع على مدار الأسابيع الماضية، وتؤكد على استمرارها في بذل جهودها الدبلوماسية، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم مسار التهدئة، وصولًا إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمات التي تهدد استقرار المنطقة”. 

 التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني

وأضافت: “تجدد مصر التأكيد على ان القضية الفلسطينية تظل لب الصراع فى المنطقة وأن تسويتها بشكل عادل وشامل يحقق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطينى ويعد البديل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام فى المنطقة والعالم من خلال إقامة الدولة المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧  وعاصمتها القدس الشرقية”.

 

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إعلان الرئيس الامريكى دونالد ترامب التوصل لوقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل إسرائيل احتواء التصعيد الخطير إنهاء المواجهة العسكرية دونالد ترامب

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