الأربعاء 23 أبريل 2025
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خارج الحدود

لأول مرة، وكالة أمريكية تنشر مشاهد جديدة لاغتيال السادات بالصوت والصورة

حادث إغتيال السادات،
حادث إغتيال السادات، فيتو

نشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، مقطع فيديو عالي الجودة يوثق بالصوت الطبيعي عملية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

أطلق النار على المنصة التي كان يجلس فيها السادات

وأظهر الفيديو لحظات الهجوم الذي نفذه الملازم أول خالد الإسلامبولي، عضو الجماعة الإسلامية، خلال العرض العسكري السنوي في مدينة نصر بالقاهرة يوم 6 أكتوبر 1981، احتفالا بانتصار حرب أكتوبر 1973 حيث نزل من إحدى المركبات العسكرية أثناء العرض، وأطلق النار على المنصة التي كان يجلس فيها السادات بجوار نائبه حسني مبارك ووزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة.

 

اغتيال السادات وإصابة آخرين

وسُمع في الفيديو صوت الإسلامبولي وهو يصرخ، بينما حاول الحراس التصدي للهجوم وسط حالة من الفوضى.

وأسفر الهجوم عن اغتيال السادات وإصابة آخرين، قبل أن يتم القبض على الإسلامبولي ومن معه.

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