الأونروا تحذر من مخطط مدينة الإنسانية: بمثابة معسكرات اعتقال جماعية للفلسطينيين

حذر مسئول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في غزة، من المخططات الإسرائيلية الهادفة لإنشاء ما تسمى "مدينة إنسانية" جنوب القطاع، مؤكدا أنها ستكون بمثابة معسكرات اعتقال جماعية للفلسطينيين.

الأونروا تحذر من مخاطر مخطط المدينة الإنسانية

وقال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، في تصريح صحفي: "إن الاحتلال يخطط لتنفيذ هذا الهدف منذ وضع نقاط توزيع المساعدات جنوب غزة، ولكن هذه المرة تم الإعلان بشكل صريح عن المساعي الإسرائيلية الرامية لتهجير أهالي القطاع قسرا، إلى معسكرات اعتقال جماعية -المدينة الإنسانية- في رفح تمهيدا لـ تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم".

وأوضح عدنان أبو حسنة، أن هذه المساعي تؤكد أن إسرائيل ما زالت متمسكة بتهجير سكان القطاع، معربا عن أسفه الشديد من الضغوطات الهائلة التي تمارسها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وسط انعدام المساعدات وانهيار المنظومة الصحية ونفاد الوقود في محاولة لتهجير أهالي القطاع بشكل طوعي.

المنطقة المدمرة في رفح لا تستوعب 2 مليون فلسطيني

وحذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من تداعيات تنفيذ هذا المخطط وإجبار الفلسطينيين على الذهاب إلى تلك المنطقة المدمرة بالكامل التي لا تسع لاحتواء 2 مليون فلسطيني في 60 كيلومترا مربعا من غزة، مع انعدام الحياة وآفاق المستقبل بالنسبة لهم.

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