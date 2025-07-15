الثلاثاء 15 يوليو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم قرية تل جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، قرية تل جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية.

 

هدم المنازل في الضفة الغربية

وقالت حركة حماس، الأربعاء الماضي، إن تصعيد الاحتلال بهدم المنازل في الضفة الغربية تأكيد جديد أنه ماضٍ في حربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني.

وكانت آليات الاحتلال الاسرائيلي، قد شرعت صباح الأربعاء الماضي في هدم عدة منازل في قرية شقبا غرب رام الله.

 

 قوة كبيرة من جيش الاحتلال تداهم قرية شقبا  

وبحسب وكالة سند للأنباء أفاد رئيس مجلس قروي شقيا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وشرعت بهدم أربعة منازل، ومنشآت زراعية وسور بحجة البناء دون ترخيص.

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