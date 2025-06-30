الصين في مجلس الأمن: نرفض بشدة تهجير الفلسطينيين وضم الضفة وغزة

أعلن المندوب الصيني، تشانج جون، الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده تعارض بشدة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا، وتدين ما وصفه بـ"المحاولات الخطيرة" لضم الضفة الغربية وقطاع غزة.

تحذير من تقويض فرص السلام

وأكد المندوب الصيني خلال كلمته بمجلس الأمن، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القانون الدولي وتهدد بإشعال مزيد من التوتر في المنطقة، وتقوّض بشكل مباشر أسس حل الدولتين.

دعوة لاحترام حقوق الشعب الفلسطيني

ودعت الصين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على وقف السياسات الأحادية التي تُفاقم معاناة الفلسطينيين وتنسف الجهود الدولية لإحلال السلام.

وأدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء فى عدد من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها قتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في قرية كفر مالك.

وأكدت في بيان رسمي أنه لا شك أن هذه الاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولى ولاتفاقيات جنيف الأربع وتقوض كافة الجهود الساعية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

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