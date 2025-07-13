الأحد 13 يوليو 2025
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خارج الحدود

الأونروا: توزيع المواد الغذائية بالنظام الحالي ساحة قتل جديدة

الأونروا، فيتو
الأونروا، فيتو

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا أن إسرائيل دفعت معظم سكان قطاع غزة للتجمع في مساحة 55 كلم.

وأوضح أن الطواقم الطبية منهكة للغاية وهناك نقص شديد في الإمدادات الطبية والوقود.

وتابع: توزيع المواد الغذائية بالنظام الحالي تحول لساحة قتل جديدة.

وقبل وقت سابق، أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء أمس السبت،  سقوط  27 شهيدا و180 مصابا من طالبي المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم في رفح.

وكانت  وسائل إعلام فلسطينية، قد أفادت باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة نحو 40 آخرين في غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي السياق ذاته ذكر مصدر في مستشفى الشفاء، أمس  السبت، بسقوط  شهيدين في قصف إسرائيلي على منتظري المساعدات غربي مدينة غزة.

وأوضحت مستشفيات غزة، أنه سقط 87 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي اليوم بينهم 34 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم.

 

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

 

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

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