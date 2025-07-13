الأحد 13 يوليو 2025
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خارج الحدود

الأونروا: 112 طفلا يصابون بسوء التغذية يوميا في غزة

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

كشفت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام.

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

وقالت: إن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية بالقطاع.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بأن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في جنوب غزة بأن نقص الوقود يهدد بتوقف عمل المستشفى خلال 48 ساعة.

مخاوف من توقف مستشفى الكويت التخصصي

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: إن طواقمنا عاجزة عن إنقاذ 50 شخصا تحت الأنقاض في أحياء مدينة غزة.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: نمر بيوم صعب للغاية بسبب كثرة المجازر.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من المقرر أن يعقد غدا مشاورات لتقييم سير المفاوضات في الدوحة لإنجاز صفقة تبادل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها، بأن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين احتشدوا وسط تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل.

ويأتي ذلك في ظل تعثر مفاوضات الدوحة بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى، وذلك في ظل تعنت حكومة نتنياهو.

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