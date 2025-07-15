حمدي فتحي يتصدر التريند بعد رد الوكرة القطري على عرض بيراميدز

تصدر حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، محركات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي" اكس"، بعد أنباء اقترابه للتوقيع لبيراميدز.

وانتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس رد مصدر من مسئولي الوكرة أن بيراميدز قدم بالفعل عرضا رسميا للحصول على خدمات حمدي فتحي مقابل 2 مليون دولار، وكان هناك اتفاق مبدئي على العرض ويتبقى توقيع اللاعب.

وكشف خالد الغندور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل صفقة انتقال حمدي فتحي إلي نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز ينهي الاتفاق مع حمدي فتحي

وذكر الغندور أن فتحي أنهي اتفاقه مع بيراميدز علي الانتقال لصفوفه لمدة ثلاثة مواسم مقابل 120 مليون جنيه في الموسم.

يذكر أن حمدي فتحي شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية علي سبيل الإعارة قبل عودته الوكرة مرة أخري.

ومن المنتظر ان ينضم فتحي إلى الفريق خلال معسكره بتركيا والذي يبدأ الخميس القادم

عودة المعارين إلى بيراميدز

وعاد اللاعبون المعارون للانتظام في تدريبات فريق الكرة بنادي بيراميدز تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للموسم الجديد، في ظل العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لبطل أفريقيا.

والعائدون من الإعارة هم فخري لاكاي ومحمود زلاكة ومحمد رضا بوبو العائدين من سيراميكا كليوباترا ويوسف أسامة نبيه من نادي الاتحاد السكندري وعبد الرحمن جودة من نادي حرس الحدود ومحمود صابر من نادي سموحة.

لاعب بيراميدز يستمر في غزل المحلة

وتمسك نادي غزل المحلة بتجديد استعارة عماد ميهوب الظهير الأيسر لفريق بيراميدز للموسم الثاني على التوالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد الأداء والمستوى الجيد الذي قدمه مع الفريق الموسم الماضي.

تدريبات بيراميدز

يستأنف اليوم الثلاثاء فريق نادي بيراميدز تدريباته بستاد الدفاع الجوي لبدء المرحلة الثانية من الإعداد قبل السفر إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق.

ومنح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية للاعبين أمس الإثنين من التدريبات خلال فترة إعداده الحالية للموسم الجديد 2025-2026.

ويواصل بيراميدز أداء تدريباته اليومية في الدفاع الجوي بعد رفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة الماضي بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المصري المحدد له ٨ أغسطس المقبل.

موعد معسكر بيراميدز في تركيا

ويغادر فريق بيراميدز القاهرة متجها إلى تركيا مساء الخميس القادم الموافق الـ17 يوليو الجاري للدخول في معسكر مغلق.

ومن المنتظر أن يستمر معسكر الفريق في تركيا 12 يوما يتخلله بعض اللقاءات الودية يعود بعدها الفريق لمواصلة تدريباته بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

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