طبيب بيراميدز ينظم دورة تدريبية للناشئين على التعامل مع الحالات الحرجة داخل الملعب

أقام الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز دورة تدريبية متكاملة للأجهزة الطبية لفرق قطاع الناشئين بالنادي بطل دوري أبطال أفريقيا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

محاضرات طبيه لقطاع بيراميدز

وتضمنت المحاضرات، دورة للإسعافات الأولية وتوقف القلب المفاجئ ومحاكاة بالملعب في حالة حدوث التوقف المفاجئ للقلب الرياضي.

أكد الدكتور مصطفي المنيري، أن نادي بيراميدز هو أول ناد في مصر، يقوم بتلك المحاكاة لتدريب الأجهزة الطبية بقطاع الناشئين على التعامل مع الحالات الحرجة داخل الملعب وخصوصا حالات توقف القلب المفاجئ وبالتأكيد هذا التدريب بالأجواء المشابهة للواقع يحسن من أداء الفريق الطبي للتعامل معها عند حدوثها.

وتمنى الدكتور مصطفى المنيري أن تتكرر تلك التجربة والمحاكاة في جميع الأندية الرياضية لإنقاذ حياة اللاعبين.

تدريبات بيراميدز

ومنح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية اليوم الإثنين من تدريبات الفريق خلال فترة إعداده الحالية للموسم الجديد 2025-2026.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته غد الثلاثاء لبدء المرحلة الثانية من الإعداد قبل السفر إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق.

ويواصل بيراميدز أداء تدريباته اليومية في الدفاع الجوي بعد رفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة الماضي بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المصري المحدد له ٨ أغسطس المقبل.

بيراميدز الأول عربيا وإفريقيا

وتصدر فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا تصنيف الأندية العربية والإفريقية الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء الصادر السبت الماضي، متفوقا علي فريقي الأهلي والزمالك.

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