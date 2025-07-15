توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الفيوم في مجال الحوسبة فائقة الأداء

وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور ياسر مجدي حتاتة؛ رئيس جامعة الفيوم، اتفاقية تعاون بين المكتبة والجامعة، تهدف إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي وتعزيز قدرات المجتمع الأكاديمي المصري في مجال الحوسبة فائقة الأداء.

وقال المهندس يوسف الدكر؛ مدير إدارة المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية بمكتبة الإسكندرية، إن هذا الحدث يمثل نموذجًا للتعاون بين مؤسستين علميتين يجمعهم الإيمان بأهمية دعم البحث العلمي من خلال التكنولوجيا وبناء القدرات والسعي نحو مستقبل أفضل، لافتًا إلى أن مكتبة الإسكندرية لها تاريخ يرجع لعام 2009 في تقديم خدمة الحوسبة عالية الأداء للجامعات في مصر.

وفي كلمته، رحب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بالدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم والوفد المرافق له من أساتذة الجامعة، مؤكدًا أنه يعتز بجامعة الفيوم حيث ساهم في تأسيس كلية الخدمة الاجتماعية بها.

وأعرب زايد عن سعادته بهذا التعاون لأنه يساهم في تدعيم البحث العلمي ويقدم نموذج جديد ومختلف يتميز بروح التبادلية في التعاون من خلال الإمكانيات التكنولوجية والقدرات البحثية المشتركة.

من جانبه، تقدم الدكتور ياسر مجدي حتاتة بالشكر للدكتور أحمد زايد على تسهيل أمور الاتفاقية وبروتوكول التعاون، مؤكدًا أن جامعة الفيوم تشرف بالعمل مع المكتبة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال إن التعاون مع الخبرات الموجودة في مكتبة الإسكندرية يمثل نموذجًا مشرفًا للشراكة بين المؤسسات العلمية المختلفة، حيث سيساهم في المنفعة العامة وفتح مجال كبير للباحثين وخدمة البحث العلمي الذي يعد من أهم ركائز تنمية الدولة

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