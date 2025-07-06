الأحد 06 يوليو 2025
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تعليم الفيوم: لم نرصد تجاوزات في امتحانات الرياضيات والجيولوجيا وعلم النفس

طلاب الثانوية العامة،
طلاب الثانوية العامة، فيتو

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد خلف قبييصي، إنه تابع من خلال غرفة العمليات  امتحانات الثانوية العامة، بنظامها القديم والجديد، اليوم الأحد في مادة الرياضة البحتة،  ومادتي الجيولوجيا وعلم النفس، في  41 لجنة على مستوى المحافظة، منها 40 لجنة ثانوية عامة للأصحاء، ولجنة واحدة لمدرسة النور للمكفوفين، ولم ترصد غرفة العمليات أي تجاوزات أو مخالفات، كما لم يرد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور تخص امتحانات اليوم.

 لقاء رؤساء لجان سير الامتحانات

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، التقى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمسرح مديرية التربية والتعليم، لوضع أسس العمل طوال فترة الامتحانات، وطرق التواصل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة عمليات المديرية الرئيسية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 

وشدد على الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وهي:

1- التواجد باللجنة الساعة 6 صباحًا على أقصى تقدير.

2- فتح صندوق الأسئلة الساعة 8:45 صباحًا بدقة.

3- عضو لجنة الإدارة وعضو مركز التوزيع يعملان بالتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة، لدعم سير العمل.

4- عدم تبديل البابل شيت نهائيًا، وفي حال حدوث أي خطأ يتم تحرير محضر إثبات حالة وإرفاقه في مظروف منفصل.

5- التأكد من إغلاق أكياس الإجابة بإحكام وسلامتها قبل التسليم.

6- التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات.

7- إبلاغ حالات الغياب فورًا لغرفة العمليات.

8- تسليم أكياس الإجابة فور انتهاء اللجنة، وعدم مغادرة المقر إلا بعد التأكد من وصولها إلى مركز التجميع.

9- لا تُعقد لجان خاصة إلا بخطاب رسمي مرفق بتقرير طبي معتمد.

10- الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

11- يُمنع تمامًا تواجد عمال المدرسة الأصلية داخل اللجنة.

12- التنبيه على الجميع بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين.

13- ضرورة توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

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يذكر أن أوراق البوكليت لمادتي الرياضة البحتة للثانوية العامة بنظاميها الجديد والقديم،  وعلم النفس للنظام القديم، وصلت إلى مقر لجان سير امتحانات الثانوية العامة في الإدارات التعليمية السبع، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية خطوط سير الأسئلة منذ خروجها من مركز توزيع الأسئلة بمدينة الفيوم وحتي وصول الصناديق إلى لجان سير الامتحانات، ولم ترصد أي مخالفات حتى تسلم رؤساء اللجان صناديق الأسئلة.

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