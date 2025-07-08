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مديرية تعليم الفيوم تعقد ندوة لطلاب الإعدادية وأولياء أمورهم للتعريف بمزايا التعليم الفني

ندوة للتعريف بمزايا
ندوة للتعريف بمزايا التعليم الفني، فيتو

 عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ندوة بعنوان "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"، حضرها بعض الحاصلين الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، بهدف تعريفهم بمزايا الالتحاق بمدارس التعليم، ونوعيات المدارس والاقسام ونوعيات التعليم الفني؛ "تجاري ـ زراعي ـ مزدوج – صناعي ـ فندقي"، والمدارس المتاحة ومدة الدراسة بكل نوعية.

أهمية التعليم الفني

وقال الدكتور خالد خلف قبييصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه تم استعراض أهمية التعليم الفني كأحد المسارات الأساسية لبناء كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل، واهتمام الدولة بمنظومة التعليم الفني من خلال تطوير المناهج وربطها بالصناعة، وفرص العمل المتاحة من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتدريب العملي.

 

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واستعرض محمد عبدالسلام، مدير عام التعليم الفني، نوعيات التعليم الفني المتاحة بالمحافظة (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوح)، وفرص التدريب العملي للالتخاق بسوق العمل بعد التخرج، وإمكانية استكمال الدراسة حتى التعليم الجامعي من خلال الكليات التكنولوجية.

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