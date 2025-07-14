الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 153 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 153، الصادر في 14 يوليو 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، وأبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الآثار والسياحة، ووزارة الإسكان والمرافق ومحافظة القاهرة.
-قرارات وزارة العدل، بشأن استبدال اسم "فرع توثيق جهاز مدينة القاهرة الجديدة باسم "فرع توثيق نادى القاهرة الجديدة"، ونقل مقر "فرع توثيق كفر الدوار" التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور من مقره الحالى ليكون مقره "داخل نقابة التطبيقيين"، وإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق كفر الدوار النموذجى"، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور، ونقل مقر "مكتب توثيق الجيزة، التابع  لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة من مقره الحالى ليكون مقره داخل محكمة جنوب الجيزة الابتدائي. 
قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تعدل قراءة بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب سجل تجارى جنوب القاهرة المميز من وزارة التموين والتجارة الداخلية- جهاز تنمية التجارة الداخلية.
-وقرار وزارة السياحة والآثار، بإخضاع موقع تل عيون موسى بمساحة 169 فدان، و12 قيراط، و3٫98 سهم، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته 


-وقرار وزارة الإسكان والمرافق، بنزع ملكية المسطحات بناحية صفط اللبن مركز أوسيم، نواحى الكنيسة + الطالبية+ منشأة البكارى مركز الجيزة،والمعدة من مديرية المساحة بالجيزة، حتى يتسنى استكمال إجراءات الإيداع بالشهر العقارى قبل سقوط قرار المنفعة العامة رقم 2547 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

 


 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 149 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 142 بجريدة الوقائع المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اهم القرارات الحكومية اليوم أهم القرارات الحكومية جريدة الوقائع المصرية قرارات وزارة العدل وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة الآثار والسياحة

مواد متعلقة

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 149 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 142 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 140 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 133 بجريدة الوقائع المصرية

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

بعد براءة الالتهاب السحائي، المنيا تنتظر فك لغز موت الأطفال الأربعة

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

محمد عمارة يعتزم تقديم بلاغ لـ الأعلي للإعلام ضد أحمد شوبير، ما القصة؟

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الزمالك يحضر جلسة الاستماع بشأن شكوى زيزو ويتهم الأهلي بتحريض اللاعب ضد ناديه

نقابة المهن التعليمية تكشف حقيقة زيادة قيمة المعاشات

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والصعوبات

ما حكم تأخير الإنجاب لعدم القدرة على رعاية الأطفال؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم الوقوع على الأرض في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية