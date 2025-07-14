أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 153 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 153، الصادر في 14 يوليو 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، وأبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الآثار والسياحة، ووزارة الإسكان والمرافق ومحافظة القاهرة.

-قرارات وزارة العدل، بشأن استبدال اسم "فرع توثيق جهاز مدينة القاهرة الجديدة باسم "فرع توثيق نادى القاهرة الجديدة"، ونقل مقر "فرع توثيق كفر الدوار" التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور من مقره الحالى ليكون مقره "داخل نقابة التطبيقيين"، وإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق كفر الدوار النموذجى"، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور، ونقل مقر "مكتب توثيق الجيزة، التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة من مقره الحالى ليكون مقره داخل محكمة جنوب الجيزة الابتدائي.

-وقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تعدل قراءة بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب سجل تجارى جنوب القاهرة المميز من وزارة التموين والتجارة الداخلية- جهاز تنمية التجارة الداخلية.

-وقرار وزارة السياحة والآثار، بإخضاع موقع تل عيون موسى بمساحة 169 فدان، و12 قيراط، و3٫98 سهم، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته

-وقرار وزارة الإسكان والمرافق، بنزع ملكية المسطحات بناحية صفط اللبن مركز أوسيم، نواحى الكنيسة + الطالبية+ منشأة البكارى مركز الجيزة،والمعدة من مديرية المساحة بالجيزة، حتى يتسنى استكمال إجراءات الإيداع بالشهر العقارى قبل سقوط قرار المنفعة العامة رقم 2547 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.





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