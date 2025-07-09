أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 149 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 149، الصادر في 9 يولية 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة التضامن، ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة الدقهلية، ووزارة الاستثمار.

-قرار وزارة العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالتجمع الأول)

-وقرارات وزارة الإسكان والمرافق، بشأن اعتماد المخطط العام الاستراتيجي لمدينة باريس ومدينة موط وبلاط بمحافظة الوادي الجديد، وقريتين ببئر العبد محافظة شمال سيناء، ومدينتي أبو تشت ونجع حمادي بقنا

-وقرار وزارة التضامن الاجتماعي بإضفاء صفة النفع العام على 7 جمعيات ومؤسسات أهلية.





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